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В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии оппозиция провела одну из самых массовых акций последнего времени. Ее главной темой стала забастовка, к которой призвала баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская.

Протесты в Беларуси Getty Images

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии ожидалось массовое противостояние между противниками и сторонниками Александра Лукашенко. Однако митинг в его поддержку отменили, а оппозиция провела одну из самых массовых акций последнего времени. Ее главной темой стала забастовка, к которой призвала баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская.

«Батинг», которого не было

В начале прошлой недели в Белоруссии появились плакаты с призывом собраться на митинг в поддержку Александра Лукашенко — «для тех, кто желает мира, добра и процветания Республике Беларусь».

Формально организатором выступила белорусская федерация профсоюзов. Участники, а их ожидалось не меньше 50 тысяч, должны были собраться у стелы «Минск — город герой» и пройти оттуда шествием до площади Независимости.

Противники Лукашенко презрительно стали называть эту акцию «батинг» и готовиться к своему шествию: такие манифестации в Белоруссии проводятся каждое воскресенье с 9 августа, дня выборов президента Белоруссии.

Но в последний момент власти отменили митинг — будто бы из-за того, что власти не могут гарантировать безопасность его участников, потому что их слишком много. Премьер-министр страны Роман Головченко так и сказал: после объявления об акции «началось лавинообразное увеличение числа желающих» участвовать в ней.

Александр Лукашенко посетовал, что «старики рвутся [участвовать в митинге], мы их всех не удержим». Он сказал, что акция поспособствовала бы распространению коронавируса и не исключил провокаций: «Один взрыв где-то в толпе — и люди начнут давить».

Независимые белорусские СМИ и телеграм-каналы в ответ на это сообщали, что в провластном митинге никто не хочет участвовать даже по принуждению и, по их версии, он просто собрал бы очень мало участников.

В итоге стелу привычно окружили барьерами и колючей проволокой, а оппозиционная акция 25 октября стала единственной.

Шествие, которое прошло по расписанию

В Минске на очередную акцию протеста вышли десятки тысяч людей — она стала одной из самых массовых за последние два месяца.

Власти к шествию приготовились уже привычно: в город вошла военная и милицейская техника; не работали 12 из 29 станций минского метро.

Протестующие заняли большую часть центра города. Они собрались на проспекте Победителей и пошли к проспекту Машерова, а оттуда на площадь Бангалор.

Уже после окончания шествия силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули — это произошло на улице Орловской. Как минимум один человек ранен резиновой пулей в живот. Милиция подтвердила использование спецсредств. Как там сообщили агентству РИА Новости, это было сделано для «пресечения противоправных действий протестующих».

В других городах было еще жестче: правозащитный центр «Весна» сообщил о 280 задержанных не только в Минске, но и в Бресте, Лиде, Гродно и других городах: там милиция применяла дубинки и слезоточивый газ.

Протесты в Белоруссии Getty Images Карнавальных настроений на акциях протеста в Белоруссии стало значительно меньше

Работающие на акции журналисты отметили, что карнавальных элементов и смешных плакатов стало значительно меньше, а настроение людей — более озлобленным. Они скандировали в адрес Лукашенко «Уходи!», «ОМОН пошел вон!» и традиционное «Жыве Беларусь!«

Единственный новый лозунг состоял из одного слова: «Забастовка».

Забастовка, которая может быть

Светлана Тихановская объявила о национальной забастовке с 26 октября. «Я не просто оставляю свою работу, я останавливаю беззаконие и несправедливость», — предложила она лозунг, под которым должна пройти забастовка.

Тихановская призвала не только не выходить на работу, но также блокировать дороги, отказаться от покупок в государственных магазинах, от пользования государственными услугами и сервисами и даже снять деньги со счетов

Условия, при которых забастовка бы отменилась, неприемлемы для Александра Лукашенко — это его собственная отставка, прекращение милицейского насилия и освобождение всех политзаключенных.

Протесты в Беларуси Reuters

Недовольные итогами выборов в Белоруссии пытались объявлять забастовки на промышленных предприятиях еще в августе. Но ни одна эта акция не была по-настоящему массовой и не продолжалась дольше одного-двух дней.