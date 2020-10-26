Армянин, отправившийся из Таллинна в Нагорный Карабах: «Я умею пользоваться девятью видами оружия»

«Почему они обстреливают наши церкви? Почему они обстреливают наши города?» - спрашивает Роберт, рассматривая опубликованные Азербайджаном кадры атак доронов на его соотечественников. На его лице видна грусть, но, глядя видео, он возбуждается. «Я испытываю ненависть», - признается Роберт.

Напрямую азербайджанцев он не обвиняет. По его словам, среди них есть и хорошие люди. Но среди них есть и те, с кем он едет воевать. Для него речь идет о защите родины: «У меня есть родина, дом и семья. Но мой дом – Армения, и это не только здание. Моя семья – армяне, и это не только мать и сестра. А Карабах – это Армения».

Прощайте, друзья

Роберт сообщил, что договорился провести прощальную встречу с своими хорошими друзьями в таллиннском армянском ресторане «Севан». Друг Ара Дашян – зубной врач из Таллинна. Второй друг – Гарник Егиян – дискор, который называет себя DJ Darno. Они обнимаются, заказывают традиционный армянский кофе и тихо общаются на повседневные темы.

«Мои друзья считают мое решение правильным и заслуживающим уважения», - говорит Роберт. Ара и Гарник, по его словам, тоже думали о том, чтобы отправиться воевать, но Роберт им запретил: «У Гарника скоро родится ребенок, а у Ары здесь семья». Мужчины сидят очень тихо и еще несколько часов говорят на бытовые темы.

Так наступает раннее утро 16 октября. Тот самый день. На часах начало седьмого. Из-под полосок гардин комнаты, расположенной на третьем этаже многоквартирного дома гостиничного типа, стоящего на границе центра Таллинна и района Ласнамяэ на улице Палласти, пробивается тепло-желтый свет лампы.

Внутри находится Роберт, который занимается последними делами, прежде чем попрощается с 12-метровой комнатой, которая в течение года была ему домом, собьет с ног эстонскую пыль и отправится воевать на родину. Сон в эту ночь пришел лишь на пару часов.

Роберт жил в однокомнатной ласнамяэской квартире, от которой теперь отказался, поскольку не знает, когда получится вернуться в Эстонию.

Роберт берет две сумки и зонт и спускается к машине, которая в это осеннее утро отвезет его на автовокзал. Он задумчив, но на губах играет улыбка. «Встретимся после победы. Тогда отдашь мне это», - говорит он и протягивает мне зонт. Начинается путь в Ереван через Ригу, Вильнюс и Минск. В Ереване Роберт станет добровольцем. С большой долей вероятности, сейчас он уже на фронте, поскольку связь с ним прервана.

Эстонские азербайджанцы: надеемся, что он вернется

Руководящие Эстонским азербайджанским культурным обществом отец и дочь считают, что эстонские СМИ до сих пор освещали происходящий в Нагорном Карабахе конфликт слишком однобоко. Чтобы не прозвучало только лишь мнение гражданина Армении, мы попросили их просмотреть видеокадры о том, каким стал последний день в Эстонии Роберта, отправившегося на войну.

Ниязи Хазиев ставит видео на паузу и вздыхает: «Мне горько и больно, когда я вижу, что такой молодой человек… Он – патриот своего народа и хочет что-то от кого-то освободить… Но он не знает историю». Сам Хазиев приехал в Эстонию в 1994 году, как беженец.

Айдан Хазиева добавляет, что, по ее оценке, Роберт – жертва пропаганды: «Ему дана очень поверхностная информация. Но на фронте нельзя думать о том, что вдруг противная сторона права». Айдан родилась в Эстонии.

По их словам, проблема в том, что за Армению идут воевать, прежде всего, молодые люди, которые очень плохо знают историю Нагорного Карабаха. «Они не знают ее глубоко. Они не знают, что происходило в течение 30 лет», - говорит Ниязи. Он приводит иллюстрирующий его взгляды пример: «Представьте себе, что Ида-Вирумаа объявляет, что хочет объединиться с Россией. Как должны поступить граждане Эстонии?»

По мнению азербайджанцев, Нагорный Карабах оккупирован Арменией и армяне должны оттуда уйти.

Когда Роберт на видео спрашивает, почему азербайджанцы бомбят их города и церкви, вмешивается Айдан: «Это мнение – абсолютная ложь, поскольку ни одной пули не выстрелили в сторону Армении. Все происходит в Нагорном Карабахе. А это – территория Азербайджана». Она добавляет, что армяне свободны жить на своей земле. Они встревожены и тем, как армянская община маршировала на прошлой неделе по улицам Таллинна. «Если они вышли объявить мир, они должны были позвать и азербайджанскую молодежь. Это было бы символично. Но они вышли с плакатами – Армения победит. Если есть мир, то обе стороны равны. А не так, что она страна оскорбляет другую. Особенно в Эстонии, где мы ходили в те же школы и вместе работали», - говорит Айдан.

По словам Хазиевых, важно, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не перешел в конфликт двух народов в Эстонии: «Нужно попытаться свести вместе обе стороны. Все хотят победить, и не обязаны придерживаться единого мнения. Но это не означает, что мы не можем жить здесь спокойно». Айдан надеется, что отправившийся на войну Роберт все же вернется живым.

По словам Ниязи, конфликт был бы исчерпан, если бы Армения вывела свои войска из Нагорного Карабаха: «Тогда война закончилась бы».