Пн, 26.10.2020
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Анетт Контавейт опустилась в рейтинге WTA, Кайа Канепи добилась прогресса

Анетт Контавейт.

ФОТО: MATTHEW STOCKMAN/AFP/Scanpix

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась с 21-го на 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована 26 октября, пишет Rus.ERR.

Вторая ракетка страны Кайа Канепи переместилась со 109-й на 105-ю строчку.

Добилась прогресса и еще одна представительница Эстонии Елена Малыгина, переместившаяся с 568-го на 567-е место.

Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.

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