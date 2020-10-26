Анетт Контавейт опустилась в рейтинге WTA, Кайа Канепи добилась прогресса

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт опустилась с 21-го на 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого была опубликована 26 октября, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка страны Кайа Канепи переместилась со 109-й на 105-ю строчку.
Добилась прогресса и еще одна представительница Эстонии Елена Малыгина, переместившаяся с 568-го на 567-е место.
Первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти. На второй строчке идет румынка Симона Халеп, на третьем месте продолжает находиться японка Наоми Осака.