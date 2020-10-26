Диагноз COVID-19 поставлен еще 17 жителям Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов поступило из Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 12 человек. В Ида-Вирумаа добавилось три новых, в Пярнумаа и Вырумаа — по одному новому случаю.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 41,08.

Все 12 случаев в Харьюмаа зафиксированы в Таллинне. Три случая в Харьюмаа связаны с заражением в кругу семьи, в одном случае вирус завезли из Англии. Обстоятельства других случаев устанавливаются.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся почти 1800 человек, 332 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с десятью очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42 человек, на втором рабочем месте – восемь, на третьем рабочем месте – тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших, а во втором — пять. В четвертом очаге на рабочем месте – девять, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Во шестом очаге на рабочем месте насчитывается пятеро больных, во вспышке после вечеринки – 17 человек.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа два связаны с заражением в кругу семьи, в одном случае вирус был привезен с Украины. В Идаском регионе наблюдается десять активных очагов: с очагом в школе Кохтла-Ярве связано 11, со вспышкой в кругу семьи и знакомых в Кохтла-Ярве — восемь человек. С очагом в школе в Йыхви связано девять человек, с очагом в Йыхвиском центре по уходу — 21 заболевший. Очаг в первой школе затронул 36 человек, а во второй — восемь.

Так называемая вспышка в увеселительном заведении насчитывает десять случаев в Кохтла-Ярве и Силламяэ. Очаг на рабочем месте в Нарве коснулся семи человек и в детсаду — пяти человек. Сегодня добавилась вспышка на рабочем месте в Нарва-Йыэсуу, в которую вошли семь человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится более 570 человек, из которых заболели 115.

Случай в Вырумаа передан Пыхьяскому региональному отделению, так как человек проживает в Харьюмаа. Всего под наблюдением Лыунаского регионального отделения более 300 человек, из которых больны 54 человек. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг – очаг заражения в трудовом коллективе с 20 больными.

Обстоятельства заражения в Пярнумаа уточняются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения более 140 человек, из которых больны 28.

Четыре человека подключены к аппарату ИВЛ

По состоянию на утро 26 октября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией на больничном лечении находятся 30 человек, четыре пациента — на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного человека, еще одного перевели из Ляэне-Таллиннской центральной больницы в Северо-Эстонскую региональную больницу. Открыли три новые истории болезни.

На сегодня в больницах завершено 536 случаев заболевания COVID-19 у 522 человек.

По состоянию на 26 октября выздоровели 3505 человек. Из них истории болезни 2 584 человека (73,7%) завершены, у 916 человек (26,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 252 000 первичных тестов, из них 4 428 тестов, т. е. 1,75 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Не теряем бдительности

Жители Эстонии и сектор здравоохранения проделали хорошую работу по борьбе с вирусом, но в то же время распространение коронавируса в других странах набирает обороты. Поскольку вирус мощно распространяется в Европе, мы не должны терять бдительности.

По-прежнему действует рекомендация – путешествовать только в случае крайней необходимости. Тем, кто возвращается из путешествий, следует внимательно следить за своим здоровьем. Личная ответственность каждого человека – заболев, оставаться дома и не распространять заболевание.

В начале октября чувство опасности распространения коронавируса у жителей Эстонии несколько усилилось. 58% жителей Эстонии считают ситуацию критической. Как показали результаты исследования, проведенного по заказу Министерства социальных дел фирмой Turu-uuringute AS, 73% респондентов обеспокоены тем, что кто-то может заразить их коронавирусом, не зная об этом, а 83% жителей Эстонии готовы носить маску в разных местах и ситуациях.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.