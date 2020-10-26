Как Дональд Трамп изменил мировую политику

Резкую критику Трампа в адрес КНР приветствовали многие из тех, кто считает, что Пекин слишком долго неправомерно извлекал выгоду из глобальных торговых соглашений, нарушая при этом права человека. "Президент справедливо бросил вызов Китаю за деятельность в сфере торговле", - пишет глава Совета по международным отношениям Ричард Хаас в предисловии к предварительному обзору внешней политики Трампа.

Историк Маргарет Макмиллан разделяет этот взгляд. Она не хотела бы слишком хвалить Трампа, но, по ее выражению, бросить вызов китайцам за нарушения в сфере интеллектуальной собственности было правильным шагом. Напряженность в отношениях между США и Китаем, отмечает Макмиллан, существовала еще до Трампа, но за время его президентства она "стала намного более явной и артикулированной".

Опасность Твиттер-дипломатии

Что касается внешнеполитической коммуникации, то тут Трамп и его администрация в разное время и через различные каналы делали порой противоречащие друг другу заявления - не в последнюю очередь с помощью личного Твиттер-аккаунта Трампа, часто - с использованием воинственной риторики.

Алекси Дрю из Центра исследований науки и безопасности Королевского колледжа Лондона занимается изучением социальных сетей и эскалацией конфликтов. Для нее отношения между США и Ираном являются наглядным примером того, как суетливая и потенциально опасная Твиттер-дипломатия Трампа провоцировала международные конфликты.

"Если вы поставите себя на место иранцев и министра иностранных дел Ирана Зарифа, вам будет очень трудно понять, что является настоящей позицией США. В Тегеране неоднократно замечали противоречия между подходами Госдепартамента и сообщениями, исходящими по различным каналам от Дональда Трампа. Он и Госдеп не координируют заявления и их содержание", - констатирует Дрю. По ее мнению, сами по себе посты в Твиттере не смогут развязать конфликт. Но в уже и без того накаленной ситуации или в случае исторического кризиса между государствами, а также иными политическими игроками, такие действия могут лишь усугубить положение.

Воодушевление автократов

И еще одно последствие четырех лет президентства Дональда Трампа: правители-автократы чувствуют себя на мировой арене воодушевленными. В то время как многие из них были у власти в своих странах еще до прихода в Белый дом Трампа, его некритическое - вплоть до восхищения - обхождение с ними говорит, скорее, о подсознательном одобрении Трампом их стиля правления.