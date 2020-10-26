В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий был установлен 23 октября и составлял 17 340 заболевших. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев, пишет Newsru.
Всего в России выявлено 1 531 224 заболевших и 26 269 умерших, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Из больниц за сутки выписано 7574 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 146 096.
В Москве за сутки прибавилось 5224 заболевших, 959 госпитализированы, 62 человека скончались. На ИВЛ в больницах находятся 322 человека.
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