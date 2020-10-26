В России новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

В России за последние сутки выявлено 17 347 случаев коронавируса в 85 регионах. Это новый максимум с начала пандемии, предыдущий был установлен 23 октября и составлял 17 340 заболевших. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случаев, пишет Newsru.