Ида-Вирумаа стал безопаснее: уличные наркодилеры сели в тюрьму

В рамках начатого осенью прошлого года уголовного производства было установлено, что руководитель группировки, 23-летний мужчина, передавал наркотические средства в большом количестве двум 27-летним, а также 33-летнему и 34-летнему мужчинам, которые в свою очередь передавали наркотики другим лицам. 23-летний мужчина также выращивал у себя дома растения конопли. Было также установлено, что один из мужчин передавал наркотики несовершеннолетнему лицу, и что руководитель группировки неоднократно угрожал и применял физическое насилие по отношению к разным людям.

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников рассказал, что доказательства о распространении наркотиков полиция собирала в течение длительного времени. «Информацию мы собирали в ходе разных следственных действий и сыскной деятельности, но были и некоторые намеки на то, что подозреваемые продавали марихуану у себя дома», – сказал Масленников.

Сергей Масленников добавил, что в отношении 34-летнего мужчины было также начато уголовное производство по статье о краже. «Он совершал кражи из гаражей и реализовывал украденное в обмен на амфетамин», – пояснил капитан полиции.

Изъятые наркотики. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

«В результате слаженной работы полиции дилеры наказаны реальным тюремным заключением в несколько лет, а Силламяэ стал еще безопаснее», – сказал Масленников

Старший прокурор Вируской окружной прокуратуры Гюнтер Коовит сказал, что данный случай – это очередной пример того, что продажа наркотиков по сих пор для какой-то части людей является заманчивым предприятием.

«Однако эти люди забывают, что с такой деятельностью связаны последствия – с одной стороны, в опасность поставлены жизнь и здоровье людей, которые употребляют наркотики, с дрогой стороны – правовые последствия, которые всегда идут за незаконной деятельностью. Это только дело времени, когда правоохранительные органы найдут и задержат дилеров, а суд вынесет справедливое наказание. В таких случаях правоохранительные органы делают все, чтобы найти и изъять и имущество, полученное этими лицами путем совершения преступлений», – добавил Коовит.

В ходе уголовного производства было найдено и изъято почти 319 граммов амфетамина, 223 граммов марихуаны и 46 таблеток ecstasy, а также было изъято имущества стоимостью более 4500 евро.

Вируский уездный суд вынес руководителю группировки в качестве наказания за оборот наркотических средств в большом количестве тюремное заключение сроком пять лет и четыре месяца. Один 27-летний мужчина получил в качестве наказания тюремное заключение в пять лет и три месяца, так как кроме оборота наркотических средств в большом количестве его также признали виновным в передаче наркотиков несовершеннолетнему. Наказание второго 27-летнего мужчины в один год и три месяца были заменены общественно-полезными работами. 33-летнему мужчине по совокупности суд вынес в наказание четыре года, три месяца и восемь дней заключения. 34-летний мужчина из трех лет и восьми месяцев тюремного заключения реально должен отбыть тюремное заключение сроком в один год. Судебное решение еще не вступило в силу.