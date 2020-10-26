Урмас Рейтельманн покидает совет ERR

Член фракции EKRE Урмас Рейтельманн сообщил после собрания фракции Эстонской консервативной народной партии, что покидает совет ERR. Фракция еще не решила, кто займет его место, пишет ERR.
Напомним, что в прошлый четверг Урмас Рейтельманн обозвал на своей странице в Facebook ведущих передачи Ringvaade Марко Рейкопа и Грете Лыбу содомитами.
Председатель совета ERR Рейн Вейдеманн призвал председателя EKRE Мартина Хельме отозвать из совета Урмаса Рейтельманна в связи с непозволительным поведением.
В пятницу утром политик удалил свою скандальную публикацию из соцсетей.