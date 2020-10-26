Пн, 26.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер

Урмас Рейтельманн покидает совет ERR

Урмас Рейтельманн.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Член фракции EKRE Урмас Рейтельманн сообщил после собрания фракции Эстонской консервативной народной партии, что покидает совет ERR. Фракция еще не решила, кто займет его место, пишет ERR.

Напомним, что в прошлый четверг Урмас Рейтельманн обозвал на своей странице в Facebook ведущих передачи Ringvaade Марко Рейкопа и Грете Лыбу содомитами.

Председатель совета ERR Рейн Вейдеманн призвал председателя EKRE Мартина Хельме отозвать из совета Урмаса Рейтельманна в связи с непозволительным поведением.

В пятницу утром политик удалил свою скандальную публикацию из соцсетей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back