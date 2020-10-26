Пн, 26.10.2020
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Яна Тоом

Личный опыт из больницы ⟩ «Сквозь стену слышен кашель. У маскофобов вопросы бы отпали»

Человек в маске. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sander Ilvest

"Симптомы болезни исчезли менее чем через неделю после их появления, чувствовал себя очень хорошо, жалоб не было. Потом через несколько дней появился сухой кашель, немного стесненное ощущение в груди...". В ночь на пятницу, 23 октября, скорая помощь увезла 31-летнего Мика в больницу. Анализы были хорошими, но томография легких показала совсем иную картину - двусторонняя пневмония. В разговоре с порталом Apollo Микс время от времени кашлял, но постоянно называл себя "легким случаем", пишет Rus.TVNET.

Микc Стродс в настоящее время находится в Латвийском центре инфектологии (LIC). Он проходит лечение в одной палате с еще двумя другими пациентами с Covid-19 - 70-летним мужчиной, у которого вторую неделю не спадает очень высокая температура, и молодым парнем, у которого двигательные нарушения и недавно обнаружен диабет.

"В принципе LIC превратили в Covid-больницу. Я связался с одноклассником, который тут работает, и он мне рассказал, что в Центре инфектологии в принципе только пациенты с Covid-19, остальных стараются распределить по региональным больницам", - рассказывает Микс. 

На вопрос, какая сейчас атмосфера в больнице, он отвечает, что картина такова, что здесь все очень строго - пациент привязан к палате, он не должен выходить из нее, весь персонал больницы ходит в скафандрах.

"Сквозь стену можно слышать, как кашляют люди. Я думаю, у любого "героя-маскофоба", услышав такое, сразу отпали бы вопросы, зачем носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию", - делится Микс.

По его словам, очевидно, что у врачей огромная нагрузка - несмотря на то, что медсестры регулярно приходят осмотреть пациентов, Микс старается помогать им следить за своими товарищами по палате: "Я довольно автономен, поэтому пытаюсь помочь им, так как вижу, насколько перегружены медсестры. От меня не убудет!" 

Микс еще не встретился со своим лечащим врачом, так как в LIC его привезли только утром в пятницу, 23 октября. "Я успел связаться только с врачом отделения, который рассказал мне, что и как. Но реальную информацию о себе я узнаю только в понедельник - останусь я здесь или меня отправят домой. 

Реальность такова, что койки в больнице заполняются очень быстро, легких пациентов либо вообще не принимают, либо оценивают, может ли он пройти лечение дома. 

В целом, я уже чувствую себя очень-очень-очень хорошо, потому что, когда я слышу кашель по всему отделению... Я понимаю, что есть много не таких удачных случаев".

Заразился на работе - в клубе в Старой Риге 

Микс Стродс - сценический звукорежиссер, как он сам себя называет - представитель индустрии развлечений. Он заразился 7 октября.

"Я работал в одном из увеселительных заведений в Старой Риге, и там я заразился от других коллег - музыкантов. Они до этого были в музыкальном лагере, и оказалось, что там были хористы, зараженные Covid-19. И так еще несколько музыкантов заразились вирусом. 

Поскольку симптомы появляются спустя несколько дней после заражения, мы все довольно стремительно заболели друг за другом", - признает Микс.

"Я знаю, что я также заразил двух барменов клуба, и они сейчас изолируются дома. К счастью, у них все хорошо. А в другой вечер я заразил еще одного музыканта. С ним я еще не связывался, но от коллег понял, что у всех симптомы Covid-19 очень легкие", - рассказывает он.

"Эта цепь [заражений] образуется очень легко. Когда я начал думать об этом... Я особо никого не встречал и в свободное время предпочитаю не быть среди людей, потому что у меня из-за работы в индустрии развлечений даже появилась антипатия быть там, где многолюдно. (Смеется.)

Вообще, заразиться Covid-19 - это большая лотерея. 

Один коллега написал мне, что у него были соответствующие симптомы примерно в то же время, что и у меня. Он живет в одном доме с женой и детьми, сейчас прошло около двух недель, но они здоровы. Вы можете часами разговаривать с инфицированным человеком и не заразиться, а можете пройти мимо кого-то, поговорить полминуты и уже заразиться", - высказывается Микс.

Симптомы появились спустя несколько дней 

Симптомы у Мика проявились только спустя три-четыре дня после контакта с инфицированным человеком. "Симптомы появились у меня с субботы на воскресенье, 11 октября. 

До этого я еще успел сходить на работу несколько вечеров. Во вторник, 13 октября, я прошел тест и в среду получил положительный ответ".

"Первоначальные симптомы начали исчезать довольно быстро. Через несколько дней. Через неделю у меня практически ничего не осталось - я чувствовал себя нормально, была небольшая слабость и температура, но вроде все было хорошо", - рассказывает он.

Прошло несколько дней, и у него появился кашель и стесненное чувство в груди. "Обратился к семейному врачу и эпидемиологам, они мне ответили, что это нормально, кашель у многих появляется, не переживайте! В ночь с четверга на пятницу, 23 октября, лежу в постели и чувствую, что не только сдавливает в области груди, но и уже начинает сильно болеть. Я позвонил в скорую помощь, чтобы узнать, нормальное ли это осложнение и что с этим делать?"

К Мику прибыли медики в защитных костюмах с целью обследовать именно сердце, учитывая, что сдавливающее ощущение было именно в груди, ближе к сердцу.

"Скорая проверила, и все было более-менее хорошо, но они все равно решили отвезти меня в Гайльэзерс, чтобы подключить к более серьезному оборудованию и убедиться. Анализы были в порядке. 

Потом меня отправили сделать томографию, и выяснилось, что давление и боль были не из-за сердца, а потому, что у меня пневмония. И вот я попал сюда - в LIC", - рассказывает Микс.

"Медведь в лесу коричневый и пушистый только на расстоянии"

Микс опубликовал в Facebook небольшой пост о течении своего заболевания. Он поясняет, что пост предназначался самым близким, чтобы они не беспокоились о Мике и знали, где он находится. Но вскоре пост получил широкий резонанс - в комментариях друзья и знакомые желали Мику здоровья, а куча посторонних назвали пост Мика ложью.

"В повседневной жизни ​​я мало сталкиваюсь с негативом, поэтому смотрю на тех, кто комментирует, как исследователь насекомых. 

Как это просто - разнести реальную историю незнакомца, утверждая, что это голое вранье, и говоря, что кто-то за это заплатил. 

Удивительно, что человек не задумывается о том, что по ту сторону этого поста есть живой человек. Мне кажется, что самая большая проблема сегодня - это отсутствие эмпатии в обществе", - о своем недавнем опыте в социальных сетях поделился он.

"Я читаю эти комментарии и задаюсь вопросом, каковы взгляды этих людей на жизнь, если они так легко впечатляются и утверждают, что все это фуфел. Я не буду вдаваться в теории еврейско-масонских ящериц, но я понимаю, что у людей есть желание поступать так, потому что легче следовать каким-то теориям из серии "что врачи тебе не говорят", но вся эта храбрость быстро закончится", - предсказывает Микс.

"Недавно я прочитал в интернете фантастическую фразу, которая прекрасно иллюстрирует то, что происходит в обществе прямо сейчас - 

медведь в лесу коричневый и пушистый только на расстоянии. Пока он не дошел до тебя, это все "хихи-хаха" и из серии, что это все выдумки", - считает он.

"В тот момент, когда это доходит до тебя, это мнение меняется. Также и к самим врачам, как я уже сказал, когда в феврале начали появляться какие-то веяния, что в Китае какой-то Covid-19, казалось, что до нас он не дойдет. И для меня сначала так было - Китай казался где-то далеко, далеко и хоп! 13 марта у нас тут все закрыли. К тому времени, как этот медведь подходит к тебе, что-то другое уже стало коричневым...".

Как известно, индустрия развлечений, в том числе и Микс, значительно пострадала от ограничений по борьбе с Covid-19 весной. "Мои знакомые музыканты громко скандировали, что все это выдумки и что коронавируса не существует. Сейчас отношение другое, потому что почти у каждого есть знакомый, который инфицирован или госпитализирован. Поэтому разговоры о том, что все это выдумки, поутихли".

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