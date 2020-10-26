Пн, 26.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Победителем веломногодневки "Джиро д'Италия" стал британец Тео Гейган Харт

Победителем веломногодневки "Джиро д'Италия" стал британец Тео Гейган Харт

Британец Тео Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers стал победителем общего зачета престижной веломногодневки "Джиро д'Италия".

ФОТО: Fotoreporter Sirotti Stefano via www.imago-images.de/imago images/Sirotti

Британец Тео Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers стал победителем общего зачета престижной веломногодневки "Джиро д'Италия", которая завершилась в воскресенье в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом. Эстонец Танель Кангерт занял в общем зачете 32-е место. 

Для 25-летнего Харта это первая победа в Гранд-туре. В генеральной классификации он занял первое место с общим временем 85 часов 40 минут 21 секунда, пишет Newsru.

Перед заключительным этапом Харт показывал одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли из Sunweb, но в воскресенье опередил своего соперника на 39 секунд. Третье место в общем зачете занял голландец Вилко Келдерман из Sunweb с отставанием в 1 минуту 29 секунд.

Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды ССC финишировал на 22-й позиции с отставанием 1 час 6 минут 11 секунд.

Состязания "Джиро д'Италия" прошли в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. В прошлом году победу одержал эквадорец Ричард Карапас.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back