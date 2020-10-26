Победителем веломногодневки "Джиро д'Италия" стал британец Тео Гейган Харт

Британец Тео Гейган Харт из команды INEOS Grenadiers стал победителем общего зачета престижной веломногодневки "Джиро д'Италия", которая завершилась в воскресенье в Милане индивидуальной гонкой с раздельным стартом. Эстонец Танель Кангерт занял в общем зачете 32-е место.
Для 25-летнего Харта это первая победа в Гранд-туре. В генеральной классификации он занял первое место с общим временем 85 часов 40 минут 21 секунда, пишет Newsru.
Перед заключительным этапом Харт показывал одинаковый результат с австралийцем Джеем Хиндли из Sunweb, но в воскресенье опередил своего соперника на 39 секунд. Третье место в общем зачете занял голландец Вилко Келдерман из Sunweb с отставанием в 1 минуту 29 секунд.
Российский велогонщик Ильнур Закарин из команды ССC финишировал на 22-й позиции с отставанием 1 час 6 минут 11 секунд.
Everything is about timing.— Giro d'Italia (@giroditalia) October 25, 2020
As it is in life, likewise it is for the Amore Infinito. Giro d’Italia 2020
Tutto è questione di tempo.
Nella vita e per l'Amore Infinito. Giro d'Italia 2020#Giro pic.twitter.com/TWWrCXvhVB
Состязания "Джиро д'Италия" прошли в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году. В прошлом году победу одержал эквадорец Ричард Карапас.