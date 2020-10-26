Больничная касса не хочет компенсировать лечебное питание для детей

Поскольку у больных циститным фиброзом кроме лечебного питания имеются и другие крупные траты от физиотерапии до ингаляторов, для покупки питания семья получает дотацию от Фонда Янно Пуусеппа.

Фонд помогает, пока есть силы

Учредитель фонда, сам страдающий циститным фиброзом Янно Пуусепп сказал, что в этом году фонд раздал дотаций на 12 000 евро. Большая часть денег пошла на лечебное питание, а также на физиотерапию, которую Больничная касса также дотировать не хочет. Поддержку получили 18 больных с циститным фиброзом, 10 с ALS (это быстро прогрессирующая болезнь нервной системы, в случае которой возникает мышечная слабость и мышечное истощение – ред.), и еще четыре пациента с редкими заболеваниями. Пуусепп рассказал, что в лечебном питании – у взрослых Nutricia Nutridrink или Brauni Nutricomp – нуждается и он сам: «Каждый день я беру четыре дозы, чтобы поднять и удержать вес. Мой рост – 190 сантиметров, и я вешу 58 килограммов. Не все пищевые вещества усваиваются, это дополнительная помощь».

Но за детей Пуусепп переживает больше всего. По его данным, на питание больших детей уходит уже 200-300 евро, а в сложных случаях и 400-500 евро в месяц.

«Мы помогали даже детям с диабетом, например, одному маленькому мальчику из Пухья, - объяснил он. – Зонд все-таки может быть последним средством помощи, он несет с собой другие проблемы. Врачи постоянно говорят, что лечебное питание необходимо, и подают новые ходатайства за своих пациентов, но Больничная касса все равно не помогает».

Врачи пишут ходатайства за счет лечебной работы

«Три врача тратят рабочее время, чтобы объяснить, почему больным детям нужно лечебное питание, - отмечает Терье Саар. – Если бы общение с Больничной кассой было проще, врачи могли бы заниматься лечением».

То, что это действительно так, призналась и пульмонолог Маргет Сависаар, которая занимается и больными с циститным фиброзом: «Составление документов – это не водить кисточкой по бумаге. Только что составили ходатайство для получения помощи при покупке комплекса витаминов. Чтения и писанины было много. Также много времени займет производство. Составляется обращение, садятся за круглый стол… Детские врачи перегружены больше всего».

Сависаар отметила, что такой же белый флаг приходится выбрасывать с каждым новым лекарством и расходами на другое необходимое лечение. «Мы должны решать вопросы по каждому индивидуальному случаю, что требует очень больших ресурсов, - объяснила она. – Количество льготных лекарств от циститного фиброза увеличилось, но, к сожалению, это бездонная бочка – больным нужно лечение с рождения и до самой смерти».

По словам врача, за упрямством Больничной кассой не может стоять нехватка средств – количество нуждающихся в помощи людей не очень велико, а помощь в их лечении не приведет к большим расходам. Но в случае нуждающихся в лечебном питании людей имеется один печальный нюанс: «Они не могут пойти на работу, чтобы вернуть вложенные в них расходы. Как правило, они из-за своей болезни получают пенсию и их доходы очень маленькие».

Помочь в покупке лечебного питания для детей можно через фонд: MTÜ Janno Puusepa Fond EE184204278605413008