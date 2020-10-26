Пн, 26.10.2020
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Танель Кийк

В Латвии Covid-19 заразились еще 79 человек, четверо умерли

Жители Латвии гуляют в природном парке "Синие горы".

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных человека скончались, пишет Rus.TVNET со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие принадлежали к возрастным группам от 55 до 60 лет и от 80 до 95 лет. Таким образом, к настоящему моменту от Covid-19 в Латвии скончались 60 человек.

За прошедшие сутки сделано 4457 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4757 человек, полностью выздоровели 1357 человек.

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