Видео ⟩ Автомобили в обход запрета используют опасный спуск в Кадриорге

Речь идет об участке дороги А.Вейценберги, крутом спуске от музея Куму в парк Кадриорг, который выложен брусчаткой и давно не обновлялся. Перед спуском стоит знак, запрещающий дальнейшее движение на автомобиле.

А.Вейценберги ФОТО: Google kuvatõmmis

«С каждым годом состояние покрытия ухудшается. Очень грустно видеть людей с детскими колясками, пытающихся преодолеть полосу препятствий, в которую превратилась некогда ровная дорога, - негодует наш читатель Роман. - Но неудивительно, что дорожку используют некоторые автомобилисты, чтобы срезать путь. Буквально сегодня, поднимаясь по этой дорожке с велосипедом, я чуть не угодил под автомобиль, которого там вообще не должно было быть. И это уже далеко не первый такой случай в этом году».

В доказательство он приводит видео, на котором отчетливо видно, что автомобиль нарушает правила и спускается по склону.

Руководитель отдела строительства и надзора Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Андре Кюннапуу прокомментировал, что на этом отрезке дороги действительно запрещено передвигаться на автомобиле, поскольку там установлен знак номер 433, разрешающий движение только пешеходам, велосипедистам и гироскутерам.

«Информируем, что наш департамент подал заявку на получение условий на проектирование пандуса на участке между улицами А. Вейценберги и Мяэкалда, чтобы обеспечить передвижение людей с ограниченными физическими возможностями, детских колясок и велосипедов», - сказал Кюннапуу.