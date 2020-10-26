Министр спорта Италии обвинил Криштиану Роналду в нарушении карантина

35-летний футболист отправился в расположение сборной Португалии, где сдал положительный тест на COVID-19 и вернулся в Турин медицинским рейсом и в настоящее время находится на изоляции в своем доме. При этом он проигнорировал требования режима самоизоляции, в котором находился «Ювентус» из-за двух случаев заболевания среди сотрудников клуба.

«Роналду не соблюдал медицинский протокол, это доказало расследование», - констатировал Спадафора, не уточнив, последует ли в связи с этим какое-либо наказание.

Отметим, что итальянские правила изоляции отличаются от португальских и позволяют находиться на карантине десять дней вместо 14, чем и хотел воспользоваться футболист.

Ранее итальянский министр уже отчитал футболиста за нарушение правил карантина и неуважение к органам здравоохранения Турина.

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018-м году за 117 млн евро. В сезоне-2020/21 он забил три мяча в двух матчах Серии A.