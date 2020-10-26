Министр спорта Италии обвинил Криштиану Роналду в нарушении карантина

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что португальский футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду нарушил медицинский протокол по противодействию коронавирусной инфекции, передает NEWSru со ссылкой на Football Italia. Факт нарушения доказало проведенное расследование.
35-летний футболист отправился в расположение сборной Португалии, где сдал положительный тест на COVID-19 и вернулся в Турин медицинским рейсом и в настоящее время находится на изоляции в своем доме. При этом он проигнорировал требования режима самоизоляции, в котором находился «Ювентус» из-за двух случаев заболевания среди сотрудников клуба.
Minister for Sport Vincenzo Spadafora reiterates that Juventus star Cristiano Ronaldo ‘violated the protocol’ on COVID-19 ‘and there’s an investigation to prove it.’ https://t.co/LdW6lUTSAE #Juventus #CR7 #SerieA #Portugal pic.twitter.com/6Rue2qDjuL— footballitalia (@footballitalia) October 25, 2020
«Роналду не соблюдал медицинский протокол, это доказало расследование», - констатировал Спадафора, не уточнив, последует ли в связи с этим какое-либо наказание.
Отметим, что итальянские правила изоляции отличаются от португальских и позволяют находиться на карантине десять дней вместо 14, чем и хотел воспользоваться футболист.
Ранее итальянский министр уже отчитал футболиста за нарушение правил карантина и неуважение к органам здравоохранения Турина.
Криштиану Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018-м году за 117 млн евро. В сезоне-2020/21 он забил три мяча в двух матчах Серии A.
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