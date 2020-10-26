Пн, 26.10.2020
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Анди Мейстер

Эксперт: во Франции более 100 тыс. человек в сутки могут заражаться COVID-19

Французская полиция.

ФОТО: FRED SCHEIBER/AFP

Число новых случаев заражения коронавирусом во Франции на самом деле может превышать 100 тыс. в день, заявил в понедельник глава научного совета при правительстве Жан-Франсуа Дельфресси в интервью радиостанции RTL.

"Случаев может быть больше, чем 50 тыс. в день. По подсчетам научного совета, у нас, скорее, около 100 тыс. случаев в день", - сказал Жан-Франсуа Дельфресси.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация во Франция очень серьезная.

"Эта вторая волна будет точно сильнее, чем первая", - заявил он.

В понедельник во Франции установили новый антирекорд заражений коронавирусом - у более 52 тыс. человек выявили COVID-19 за сутки. По состоянию на вечер 25 октября, всего с начала пандемии COVID-19 общее количество инфицированных во Франции превышает 1,1 млн человек, скончались 34,7 тыс. с COVID-19, болеют в настоящее время - 993,4 тыс. человек.

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