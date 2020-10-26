Виновника смертельного ДТП на Сааремаа видели гоняющим по Курессааре

Все могло сложиться иначе – знакомый с Рейнартом еще с детского сада Каарель заявил в суде, что не знал, что Рейнарт собирался в тот день куда-то ехать из Курессааре. Они собирались вместе поесть в городе.

Непосредственно перед роковыми выходными Рейнарт приехал из Испании. Он недавно устроился работать дальнобойщиком. Друг Каарель в пятницу, 10 января, подобрал его вблизи Таллинна и довез к родителям на Сааремаа.

Хотя они знали друг друга с детства, чаще стали общаться прошлым летом. Вместе ремонтировали машины и проводили гриль-вечеринки. «Как приличные люди, три-четыре пива. Количество было небольшое», - рассказывает друг.

По дороге на Сааремаа Рейнарт, сидя на пассажирском кресле, выпил две пол-литровые банки пива. То, что после этого, он был пьяным, друг сказать не может. «В основном он пил светлое пиво», - сказал Каарель в суде.

Хотя, по словам Каареля, злоупотребления алкоголем не было, он два раза помешал Рейнарту пьяным сесть за руль. «Один раз я забрал ключи, второй раз мы позвали его мать, которая отвезла его домой, - рассказал Каарель. - Когда он был пьян, чувство опасности, конечно, приглушалось».

Рейнарт должен был в те выходные вместе с отцом пойти работать в лес. С другом Каарелем было договорено, что вечером 11 января они вместе организуют баню. Но туда Рейнарг не добрался. Рано утром 11 января Рейнарт отправил другу фотографию, сделанную из окна стоявшего перед домом Audi A6, из своего автомобиля. Друг ответил на это Рейнарту: «Баран!» Почему так, этого суд в пятницу не выяснил, но, вероятно, потому, что Рейнарт вместо того, чтобы пойти в лес с отцом, отправился в город.

Почему все-таки Рейнарт в субботу пьяным сел за руль, когда должен был остаться в Курессааре, еще неизвестно. 4

В то утром и после полудня друзья еще говорили по телефону. В планах было вместе пойти поесть в Курессааре. Рейнарт сказал, что планирует остаться в Курессааре и в ночь на субботу. Но там он не остался и события дальнейшей трагедии уже известны общественности.

Марис, которая 11 января готовилась к дню рождения ребенка, обнаружила, что воздушные шары не купили. Она решила быстро съездить в Курессааре. Она поехала по шоссе Куйвасту в сторону Курессааре. У города, на кольцевой дороге у торгового центра Auriga она хотела свернуть, когда вдруг заметила автомобиль, который на большой скорости приближался к кругу.

«Точно не увидела, откуда он взялся, он появился там так резко. Поскольку солнце светило, я очень хорошо разглядела автомобиль. Он сидел за рулем сгорбившись и у него были такие остекленевшие глаза, смотрящий в пустоту взгляд», - вспоминает Марис.

Чуть позднее, на выезде из города гонки Рейнарта заметил и другой водитель, который собирался повернуть налево. «Я посмотрела в зеркало и увидела, что на ужасно большой скорости приближается автомобиль. Увидела и спустя мгновение он уже исчез. Он так быстро пролетел мимо», - рассказала Сирье, которая немного отъехала в сторону, чтобы не оказаться на пути Рейнарта.

На повороте он пошел на обгон еще одного автомобиля. Через несколько мгновений мчавшийся Рейнарт врезался в поворачивающий налево Volvo, в результате чего погибли три человека, в том числе и девятимесячная девочка.

После ДТП Каарель навещал Рейнарта в больнице, по словам друга, Рейнарт не понял, что точно произошло. Он знал, что произошла авария, но, по словам его друга, не осозновал, что на самом деле случилось.

Почему все-таки Рейнарт в субботу пьяным сел за руль, когда должен был остаться в Курессааре, еще неизвестно. Судебные заседания будут идти до середины декабря.