Рев самолетов в темноте. Не пугайтесь, это – союзники

Дислоцированные на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon на этой неделе отработают полеты в темное время суток.
Полеты в воздушном пространстве Эстонии пройдут с понедельника по пятницу до 21:00, сообщил портал Rus.Err со ссылкой на радионовости.
Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов.
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