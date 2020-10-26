Пн, 26.10.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

Рев самолетов в темноте. Не пугайтесь, это – союзники

Eurofighter Typhoon.

ФОТО: Kaitseväe peastaap

Дислоцированные на авиабазе Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter Typhoon на этой неделе отработают полеты в темное время суток.

Полеты в воздушном пространстве Эстонии пройдут с понедельника по пятницу до 21:00, сообщил портал Rus.Err со ссылкой на радионовости.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов.

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