Анализ: в налоговом поведении пятой части предприятий имеются серьезные недостатки

Согласно статистике услуги Налогово-таможенного департамента (НТД) «Рейтинг», более чем у половины предприятий Эстонии налоговые дела в полном порядке. При этом у пятой части предприятий имеются серьезные недостатки.
Доступной с лета бесплатной и добровольной услугой, которая является уникальной во всём мире, на сегодняшний день воспользовались около 20 000 представителей коммерческих объединений, которые хотя бы один раз проверили, как выглядит их предприятие с точки зрения НТД. Если, по оценке НТД, в налоговом поведении предприятия имеются серьёзные проблемы, в новой услуге можно получить конкретные инструкции по устранению недостатков.
В общей сложности в услуге даны оценки 160 000 предприятиям. Оценку видит автоматически только член правления предприятия, но НТД планирует развивать услугу таким образом, чтобы при желании оценкой можно было бы поделиться.
По словам руководителя услуги НТД Кайли Вейксаар, сейчас полезно снова проверить оценки своего предприятия: «Оценки обновляются каждый месяц. Также мы добавляем в услугу новые элементы – например, теперь услуга содержит оценку налогового поведения предприятия со стороны НТД в связи с выплатами, отражёнными в декларации TSD. Также разрешены технические проблемы, которые летом иногда мешали пользоваться новой услугой», – пояснила Вейксаар.
Оценки своего налогового поведения доступны коммерческим объединениям и налогообязанным по налогу с оборота ПФЛ (FIE). Услугой может пользоваться автоматически законный представитель предприятия, т.е. член правления, когда он заходит в систему e-MTA. При желании в e-MTA можно предоставить доступ к оценкам предприятия также и бухгалтеру.
«Рекомендуем обязательно это сделать, поскольку при предоставлении данных возникает множество вопросов. В этом случае бухгалтер будет получать обратную связь от e-MTA и при необходимости сможет сразу исправить недостатки. Услуга представляет собой удобный и простой в использовании инструмент, – добавила Вейксаар. – Если по оценкам налоговые дела предприятия в порядке, оно может быть вполне уверено в том, что НТД к нему не обратится, и наоборот – если имеются недостатки, можно ожидать, что НТД проявит интерес к этому предприятию».
Оценки налогового поведения основываются как на публичной информации, так и на защищённых налоговой тайной данных предпринимателя, которые он представил НТД. Новые данные для этого не запрашиваются и не собираются.
Предприниматель получает в приложении обратную связь в двух частях:
- Оценка налоговой дисциплины характеризует своевременное и корректное исполнение предприятием вытекающих из закона обязательств (задолженность предприятия, наличие виновных деяний, производство по налогам, репутация ответственного лица, подача деклараций). Кроме того, сравниваются задекларированные предприятием выплаты по заработной плате со средней по Эстонии заработной платой на этих же должностях;
- Оценка состояния налоговых дел обращает внимание на возможные недостатки и несоответствия при декларировании данных, а также позволяет предприятию посредством этого заблаговременно исправлять своё налоговое поведение. Учитывается корректность данных в Регистре работы и поданных декларациях (продажа, покупка, работа, облагаемые налогами расходы и выплаты), а также другие замечания НТД.
Оценки и показатели оценок отображаются в виде числового значения по шкале 1–3 разными цветами. Зеленый (3) – все в порядке. Желтый (2) – имеются некоторые недостатки. Красный (1) – имеются существенные недостатки.
Оценки своего налогового поведения доступны более чем 160 000 предприятиям. По состоянию на сентябрь, 61 процента из них имели показатели зеленого цвета (все в порядке), 19 процентов получили желтую оценку (в налоговых делах имеются некоторые недостатки), и пятая часть предприятий красную оценку (серьезные недостатки).
В большинстве случаев на результат оценки повлиял риск «зарплаты в конвертах» – задекларированная предприятием заработная плата существенно ниже средней заработной платы на этих же рабочих местах. Множество проблем имеется также с не рассроченными долгами, репутацией ответственного лица и неподанными декларациями. Более 10 000 предприятий получают в оценках рекомендации пересмотреть использование автомобиля, находящегося в собственности предприятия, поскольку он не указан в качестве транспортного средства, использующегося только для рабочих поездок.
Когда предприниматель исправляет свои недочеты, то НТД об этом дополнительно оповещать не надо. В услуге изменения видны, как правило, уже на следующий день.
Кроме того, услуга собирает в одной среде все публичные данные, для сбора которых в настоящее время нужно делать несколько запросов в инфосистемы НТД (например, адрес, уплаченные государственные налоги, число работников, задолженности, различные разрешения). Эти данные видны всем.
Подготовку и разработку услуги «Рейтинг» поддержал Европейский фонд регионального развития. Услугу разработал НТД в сотрудничестве с предприятием AS Nortal и Центром инфотехнологий Министерства финансов (RMIT).
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