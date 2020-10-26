Анализ: в налоговом поведении пятой части предприятий имеются серьезные недостатки

Доступной с лета бесплатной и добровольной услугой, которая является уникальной во всём мире, на сегодняшний день воспользовались около 20 000 представителей коммерческих объединений, которые хотя бы один раз проверили, как выглядит их предприятие с точки зрения НТД. Если, по оценке НТД, в налоговом поведении предприятия имеются серьёзные проблемы, в новой услуге можно получить конкретные инструкции по устранению недостатков.

В общей сложности в услуге даны оценки 160 000 предприятиям. Оценку видит автоматически только член правления предприятия, но НТД планирует развивать услугу таким образом, чтобы при желании оценкой можно было бы поделиться.

По словам руководителя услуги НТД Кайли Вейксаар, сейчас полезно снова проверить оценки своего предприятия: «Оценки обновляются каждый месяц. Также мы добавляем в услугу новые элементы – например, теперь услуга содержит оценку налогового поведения предприятия со стороны НТД в связи с выплатами, отражёнными в декларации TSD. Также разрешены технические проблемы, которые летом иногда мешали пользоваться новой услугой», – пояснила Вейксаар.

Оценки своего налогового поведения доступны коммерческим объединениям и налогообязанным по налогу с оборота ПФЛ (FIE). Услугой может пользоваться автоматически законный представитель предприятия, т.е. член правления, когда он заходит в систему e-MTA. При желании в e-MTA можно предоставить доступ к оценкам предприятия также и бухгалтеру.

«Рекомендуем обязательно это сделать, поскольку при предоставлении данных возникает множество вопросов. В этом случае бухгалтер будет получать обратную связь от e-MTA и при необходимости сможет сразу исправить недостатки. Услуга представляет собой удобный и простой в использовании инструмент, – добавила Вейксаар. – Если по оценкам налоговые дела предприятия в порядке, оно может быть вполне уверено в том, что НТД к нему не обратится, и наоборот – если имеются недостатки, можно ожидать, что НТД проявит интерес к этому предприятию».

Оценки налогового поведения основываются как на публичной информации, так и на защищённых налоговой тайной данных предпринимателя, которые он представил НТД. Новые данные для этого не запрашиваются и не собираются.

Предприниматель получает в приложении обратную связь в двух частях:

Оценка налоговой дисциплины характеризует своевременное и корректное исполнение предприятием вытекающих из закона обязательств (задолженность предприятия, наличие виновных деяний, производство по налогам, репутация ответственного лица, подача деклараций). Кроме того, сравниваются задекларированные предприятием выплаты по заработной плате со средней по Эстонии заработной платой на этих же должностях;

Оценка состояния налоговых дел обращает внимание на возможные недостатки и несоответствия при декларировании данных, а также позволяет предприятию посредством этого заблаговременно исправлять своё налоговое поведение. Учитывается корректность данных в Регистре работы и поданных декларациях (продажа, покупка, работа, облагаемые налогами расходы и выплаты), а также другие замечания НТД.