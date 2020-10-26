Полицейский рейд: двое пьяных родителей везли детей в школу

Из четырех пойманных нетрезвыми за рулем двое были родителями, которые везли детей в школу.

По словам руководителя патрульной службы Вильяндиского отделения полиции Сильвер Симусте, рейд проверили после недельных школьных каникул, чтобы убедиться, что отвозящие детей в школу родители или едущие на работу сели за руль трезвыми.

«Безопасность детей и их безопасный путь в школу — очень важны для нас и мы хотели убедиться, что с наступлением учебного времени все будут прилежно следовать правилам дорожного движения», - объяснил Симусте.

По его словам, тот факт, что двое из четырех употреблявших алкоголь водителей везли детей в школу, свидетельствует только о наплевательском отношении к их собственным детям. «Тем более, что ребенок ожидает, что родитель будет защищать его, а не подвергать опасности, садясь за руль после употребления алкоголя», - отметил Симусте.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, полицейский рейд был организован на Тартуской улице потому, что там выше среднего интенсивность движения и поэтому выше вероятность возникновения опасности на дороге, если кто-то проигнорирует требования безопасности. Вирк добавила, что подобные акции будут проводится и дальше.

Всего на этом участке дороги 14 полицейских проверили трезвость почти 500 водителей.