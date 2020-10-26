Полицейский рейд: двое пьяных родителей везли детей в школу

В понедельник, 26 октября, утром, сразу после завершения школьных каникул, полицейские на границе Вильянди на Тартуской улице проверяли всех водителей на трезвость, пишет Sakala.
Из четырех пойманных нетрезвыми за рулем двое были родителями, которые везли детей в школу.
По словам руководителя патрульной службы Вильяндиского отделения полиции Сильвер Симусте, рейд проверили после недельных школьных каникул, чтобы убедиться, что отвозящие детей в школу родители или едущие на работу сели за руль трезвыми.
«Безопасность детей и их безопасный путь в школу — очень важны для нас и мы хотели убедиться, что с наступлением учебного времени все будут прилежно следовать правилам дорожного движения», - объяснил Симусте.
По его словам, тот факт, что двое из четырех употреблявших алкоголь водителей везли детей в школу, свидетельствует только о наплевательском отношении к их собственным детям. «Тем более, что ребенок ожидает, что родитель будет защищать его, а не подвергать опасности, садясь за руль после употребления алкоголя», - отметил Симусте.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Керли Вирк, полицейский рейд был организован на Тартуской улице потому, что там выше среднего интенсивность движения и поэтому выше вероятность возникновения опасности на дороге, если кто-то проигнорирует требования безопасности. Вирк добавила, что подобные акции будут проводится и дальше.
Всего на этом участке дороги 14 полицейских проверили трезвость почти 500 водителей.