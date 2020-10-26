Мать и трое детей отравились угарным газом

Сегодня в 10.10 спасатели получили сообщение о том, что в доме в деревне Ваопере волости Рапла, в котором проживает семья с шестью детьми, угарным газом отравились мать и трое детей. Скорая помощь доставила всю семью в больницу.
По оценке спасателей, угарный газ попал в жилые помещения через плиту, задвижку которой слишком рано закрыли. В доме не было ни датчика дыма, ни датчика угарного газа. Спасательный департамент напоминает, что для обеспечения безопасности топить печи нужно очень внимательно: необходимо избегать перегрева, а задвижку нельзя закрывать слишком рано. Угарный газ не имеет цвета и запаха, но смертельно опасен для человека. Обнаружить его можно только при помощи специального датчика. Обычный датчик дыма на угарный газ не реагирует.
С начала 2018 года наличие датчика угарного газа в Эстонии стало обязательным во всех жилых помещениях, где имеется газовое оборудование, которое при горении берет воздух из помещений, и у которых нет отдельной вентиляции. Угарный газ образуется и при использовании отопительных приборов (печей, каминов, плит). В 2019 году от угарного газа пострадали 70 человек в 50 происшествиях. Больше всего случаев отправления произошли из-за слишком рано закрыто задвижки.