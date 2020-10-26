Мать и трое детей отравились угарным газом

По оценке спасателей, угарный газ попал в жилые помещения через плиту, задвижку которой слишком рано закрыли. В доме не было ни датчика дыма, ни датчика угарного газа. Спасательный департамент напоминает, что для обеспечения безопасности топить печи нужно очень внимательно: необходимо избегать перегрева, а задвижку нельзя закрывать слишком рано. Угарный газ не имеет цвета и запаха, но смертельно опасен для человека. Обнаружить его можно только при помощи специального датчика. Обычный датчик дыма на угарный газ не реагирует.