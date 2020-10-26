Президент Литвы: БелАЭС - угроза безопасности граждан Евросоюза

"Белорусская АЭС создает угрозу безопасности граждан ЕС, поэтому необходимо остановить такой безответственный запуск БелАЭС. Кроме того, ЕС не должен впускать на рынок электроэнергию производителей третьих стран, которые не соблюдают высшие стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды", - заявил Науседа.

Президент Литвы обсудил с Домбровскисом проблемы безопасности этой АЭС, находящейся рядом с границей Литвы, планирующееся вскоре начало производства электроэнергии на ней, меры солидарности ЕС, сообщила администрация президента.

Белоруссия, говорится в сообщении, продолжает работы по запуску первого блока БелАЭС, игнорируя проблемы ядерной безопасности и не реализовав рекомендации стресс-тестов.

В сообщении подчеркивается, что по инициативе Литвы безопасность БелАЭС стала приоритетном вопросом ЕС. В последний раз общая позиция стран была утверждена в выводах октябрьского саммита блока.

Литовское правительство утверждает, что БелАЭС построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.

24 октября департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии сообщил, что БелАЭС получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1.

Это решение базируется на заключении Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС к заявленной деятельности.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").