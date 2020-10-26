Тренер Гейджи: «После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой с Хабибом»

«Все шло по плану, Джастин попадал хорошие лоукики в первом раунде, они были суперэффективными. Но это высочайший уровень, поэтому каждая ошибка может стоить дорого. После первого раунда я думал, что мы можем выиграть бой. Когда поединок кончился, я не испытывал ничего, кроме уважения к Хабибу. Это честь — встретиться с кем-то его уровня», – сказал Уиттман.