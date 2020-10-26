Фото и видео ⟩ В Белоруссии в первый день национальной забастовки начались акции протеста

К проходной предприятия "Гродно. Азот" приехало несколько микроавтобусов с силовиками, у рабочих проверяли пропуска, произошло несколько задержаний. По словам читателя издания Tut.by, участников забастовки загнали на территорию. Около сотни рабочих собрались на территории завода. Позднее стало известно о задержании как минимум двух человек. "Коллеги не принимают смену и требуют вернуть товарищей. Их начальник смены просит уйти с территории предприятия", - рассказал один из очевидцев.

"Приезжал директор завода, просил разойтись по рабочим местам. Пока что стоим группой. Смена номер 2 цеха АКиКАС не принимает смену. Руководство цеха угрожает увольнением", - рассказал один из работников "Гродно Азота". Также остановили работу основные цеха и отделы на Минском электротехническом заводе, на забастовку вышли и инженеры компании "Белкоммунмаш", многие из которых взяли выходной за свой счет.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что информация о забастовке на "Гродно Азоте" не подтверждается. "Завод работает, техпроцессы - в штатном режиме. Забастовки нет. Информация в телеграм-каналах не подтверждается", - сказал он, заявив, что группа до 100 человек пыталась блокировать выход рабочих на смену. При этом большинство участников группы, по его словам, не имеют отношения ни к заводу, ни к профессии рабочего.

Позже стало известно, что на "Гродно Азоте" задержаны около ста человек. Это не только рабочие предприятия, но и те, кто пришел поддержать заводчан. "Кого-то задерживали на территории завода, кого-то на подходе к проходной. Сейчас всех выпускают по одному. Протоколов по 23.34 не составляют. Однако составляют протоколы опроса и задержания. У некоторых забрали телефоны", - рассказали выходящие из здания РОВД мужчины. Туда приехал автобус предприятия, который заберет рабочих: по словам одного из них, на некоторых цехах смены до сих пор не принимают, сотрудников загнали в помещения, но работа не идет.

Работник Белорусского металлургического завода в Жлобине сообщил, что почти на каждой проходной стоит по наряду милиции (внутренняя охрана плюс 3-5 сотрудников из города). Ворота, всегда открытые для проезда технологического транспорта, закрыты.

В Минске возле Минского завода колесных тягачей заметили автозак, а на Аэродромной ОМОН задержал как минимум двух человек. Кроме того, утром на улице Первомайской ОМОН и сотрудники ГАИ задержали людей, которые стояли в цепочке солидарности.