Юхан Кивиряхк: чтобы повлиять на правительство, нам нужен новый громкий протест

«Глупость и власть заключили союз».

(Яак Йыэрюйт, EPL, 21.10.2020)

«Может быть, мы вошли в новую спираль демократии, которую я назвал стультократией. Стультократия - это, короче говоря, власть дураков».

(Юри Саар, Lääne Elu, 1.08.2020)

Как всегда вечером, 22 октября я тоже стал смотреть вечерние новости ETV. Я увидел на экране председателей трех правящих партий, которые торжественно поставили подпись под соглашением следовать в своей дальнейшей деятельности двум параграфам Конституции. Премьер-министр Ратас объявил усталым, но довольным голосом, что у них ушла на достижение договоренности целая неделя сложных переговоров.

Я схватился за телепрограмму, чтобы проверить, идут ли сейчас новости или ETV внезапно отсняло новые серии юмористического телесериала «Государственные мужи». Но нет – оказалось, что все это происходило НА САМОМ ДЕЛЕ! Правящие политики действительно тратят время на то, чтобы обсудить, каким параграфам Конституции они должны следовать.

В довершение всего на следующий день пришла новость, что премьер-министр подарил бунтующему министру финансов торт – в знак признательности за конструктивные переговоры. Жаль, что это был не торт со сливками, поскольку всю эту жалкую комедию, разыгранную перед народом, прекрасно увенчало бы измазанное сливками лицо премьер-министра, получившего тортом в физиономию.

Второй раз я испугался, когда я слушал радиоинтервью с руководителями EKRE и «Отечества». И Мартин Хельме, и Хелир-Вальдор Сеэдер объявили, что после того, как пройдет референдум о понятии семьи, Закон о сожительстве станет ненужной бумажкой и его придется отменить.

Учитывая результаты социологических опросов, у меня нет сомнений, что большинство граждан не имеет ничего против того, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Чтобы узнать это, не надо тратить два миллиона евро, результат подобного начинания можно узнать с помощью гораздо более дешевых выборочных исследований. Однако если определение брака действительно будет зафиксировано таким образом, Закон о сожительстве будет не бессмысленным, а, напротив, чрезвычайно необходимым. Меня удивляет невежество руководителей консервативных партий, которое не дает им заметить людей, живущих в других формах семьи наряду с теми, кто состоит в браке.

В гетеропарах тоже ведь многие живут и заводят детей, не представ перед алтарем. Не говоря об однополых парах. Все они нуждаются в том, чтобы государство зафиксировало их взаимные гражданские права и обязанности. Принятие соответствующих законов и прикладных актов никак не означает вторжения в спальни сожительствующих людей, как утверждают Хельме и Сеэдер, а достижение неизбежно необходимой правовой ясности.

Говорят, что каждый народ заслуживает своего правительства. Правда, средний эстонский избиратель тратит на выбор новой кухонной мебели больше времени и душевных сил, чем на осуществление политического выбора. А потом возмущается, что с Тоомпеа не поступает разумных решений.