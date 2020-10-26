Юхан Кивиряхк: чтобы повлиять на правительство, нам нужен новый громкий протест

Политики просто так не откажутся от своей позиции, пишет в Postimees социолог и инициатор Хартии 12 Юхан Кивиряхк.
«Глупость и власть заключили союз».
(Яак Йыэрюйт, EPL, 21.10.2020)
«Может быть, мы вошли в новую спираль демократии, которую я назвал стультократией. Стультократия - это, короче говоря, власть дураков».
(Юри Саар, Lääne Elu, 1.08.2020)
Как всегда вечером, 22 октября я тоже стал смотреть вечерние новости ETV. Я увидел на экране председателей трех правящих партий, которые торжественно поставили подпись под соглашением следовать в своей дальнейшей деятельности двум параграфам Конституции. Премьер-министр Ратас объявил усталым, но довольным голосом, что у них ушла на достижение договоренности целая неделя сложных переговоров.
Я схватился за телепрограмму, чтобы проверить, идут ли сейчас новости или ETV внезапно отсняло новые серии юмористического телесериала «Государственные мужи». Но нет – оказалось, что все это происходило НА САМОМ ДЕЛЕ! Правящие политики действительно тратят время на то, чтобы обсудить, каким параграфам Конституции они должны следовать.
В довершение всего на следующий день пришла новость, что премьер-министр подарил бунтующему министру финансов торт – в знак признательности за конструктивные переговоры. Жаль, что это был не торт со сливками, поскольку всю эту жалкую комедию, разыгранную перед народом, прекрасно увенчало бы измазанное сливками лицо премьер-министра, получившего тортом в физиономию.
Второй раз я испугался, когда я слушал радиоинтервью с руководителями EKRE и «Отечества». И Мартин Хельме, и Хелир-Вальдор Сеэдер объявили, что после того, как пройдет референдум о понятии семьи, Закон о сожительстве станет ненужной бумажкой и его придется отменить.
Учитывая результаты социологических опросов, у меня нет сомнений, что большинство граждан не имеет ничего против того, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Чтобы узнать это, не надо тратить два миллиона евро, результат подобного начинания можно узнать с помощью гораздо более дешевых выборочных исследований. Однако если определение брака действительно будет зафиксировано таким образом, Закон о сожительстве будет не бессмысленным, а, напротив, чрезвычайно необходимым. Меня удивляет невежество руководителей консервативных партий, которое не дает им заметить людей, живущих в других формах семьи наряду с теми, кто состоит в браке.
В гетеропарах тоже ведь многие живут и заводят детей, не представ перед алтарем. Не говоря об однополых парах. Все они нуждаются в том, чтобы государство зафиксировало их взаимные гражданские права и обязанности. Принятие соответствующих законов и прикладных актов никак не означает вторжения в спальни сожительствующих людей, как утверждают Хельме и Сеэдер, а достижение неизбежно необходимой правовой ясности.
Говорят, что каждый народ заслуживает своего правительства. Правда, средний эстонский избиратель тратит на выбор новой кухонной мебели больше времени и душевных сил, чем на осуществление политического выбора. А потом возмущается, что с Тоомпеа не поступает разумных решений.
Но что же все-таки делать, если народ посреди избирательного цикла поймет, что в день выборов, не подумав, сделал неверное решение и кое-какой избранный депутат никак не заслуживает того, чтобы быть народным представителем или министром?
Процедуры отзыва депутатов наши законы не предусматривают. На оппозицию при вынесении министрам вотума недоверия надеяться не стоит, поскольку и их влияние в Рийгикогу установлено предшествующими выборами. И ничто не консолидирует коалицию лучше, чем попытки противника ее разрушить.
Избирателю стоило бы вынести урок из 2012 года, когда «скандал с пакетом» пролил свет на скрытое финансирование Партии реформ. Под огнем критики оказался тогда ранее занимавший пост генсека партии министр юстиции Кристен Михал. Естественно, поначалу Михал отказывался покидать министерский пост, но и оппозиция не слишком хотела его беспокоить – наверное у всех тогдашних партий были свои истории с деньгами в пакетах.
Кресло под министром закачалось лишь тогда, когда возникли всенародные протесты против лживой политики. Родилась Хартия 12, под которой в течение короткого времени подписалось более 18 000 жителей Эстонии. Оглядываясь назад, тогдашний политический скандал кажется невинной детской вечеринкой с морсом по сравнению с оргией, которая разжигает нетерпимость и насилие и которую устроила в обществе нынешняя правящая коалиция.
Гражданам четко видно, что правительство вместо того, чтобы заниматься развитием жизни в Эстонии, занимается разрушением и расколом общества, и участие EKRE в коалиции проигрывает все то, что было сделано для хорошей репутации Эстонии и солидарности общества. Правящие партии пытаются установить один-единственный нарратив для организации общественной жизни, который подходит им самим. Хотя те позиции, которые представляют раскритикованные правящими партиями «либерасты» и «толерасты», на самом деле, являют собой элементарную цивилизованность, умение вести себя в обществе, состоящем из множества групп с различными взглядами.
Чтобы повлиять на правительство, необходимы новые заявления протеста, а если понадобится, то и новая Хартия. Не стоит полагать, что политики, десятью ногтями вцепившиеся во власть, смогут просто так от нее отказаться. Такое решение может родиться только под давлением общественности – так, как под давлением общественности в декабре 2012 года был вынужден уйти в отставку с поста министра Кристен Михал.