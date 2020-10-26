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Врачи зауральского города Кургана заявили об "огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса" в регионе и обратились к президенту России с просьбой прислать военных медиков - "пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах".

Обращение к президенту, копия которого есть в распоряжении Би-би-си, подписали коллективы курганских больниц, непосредственно занятых борьбой с эпидемией: городской больницы №2, областной клинической больницы, больницы скорой медицинской помощи и поликлиники №2. Копии обращения направлены председателю правительства Михаилу Мишустину и главному санитарному врачу России Анне Поповой.

Авторы обращения обвиняют региональные власти в непринятии должных мер, замалчивании проблемы и существенном занижении статистики. "Мы просим не оценивать ситуацию со слов наших чиновников, а направить в регион комиссию, чтобы ее члены могли воочию убедиться, какой у нас творится ад с медицинской помощью населению в период пандемии", - говорится в обращении.

По мнению медиков, подписавших обращение, региональную "систему здравоохранения настиг полный коллапс". Его признаки, перечисляют врачи, - критическая нехватка мест в больницах, а также медицинского персонала, перегрузка скорой и неотложной помощи. "Больные ждут приезда ее бригад сутками, врачей из поликлиники - неделю и более", говорится в письме.

Опираясь на свой опыт и наблюдения развития заболеваемости на предприятиях региона, курганские медики написали о "крупных неконтролируемых вспышках абсолютно на всех предприятиях". Они указывают на высокий уровень заболеваемости врачей больниц и поликлиник, а также в правительстве региона и администрации города, департаменте здравоохранения и региональном управлении Роспотребнадзора.

"Даже итальянская Ломбардия в свою худшую пору в сравнении с Курганской областью просто сказка" (орфография оригинала сохранена).

В день публикации обращения врачей к президенту на ресурсе Ura.ru курганский департамент здравоохранения сообщил через телеграм-канал регионального оперштаба, что он "не подтверждает информацию о том, что 80% медработников болеют или переболели коронавирусом".

При этом региональный департамент здравоохранения признал, что "нагрузка на медицинский персонал и лечебные учреждения […] в Курганской области действительно очень высокая".

По данным минздрава, Курганская область занимает последнее место среди регионов России по обеспеченности врачами - в 2018 году их было 24,2 на 10 тысяч населения, в 2019-м - 23,8. В среднем по России в 2018 году этот показатель составлял 37,4 на 10 тысяч.

Согласно сайту регионального департамента здравоохранения, на 1 октября 2020 года в Курганской области не хватает более 1000 медиков: есть 554 вакансии врачей и фармацевтов с высшим образованием, 464 - среднего медперсонала.

"Врачи курганских больниц неоднократно обращались с письмами в департамент здравоохранения Курганской области и просили заблаговременно принять ряд мер, - говорится в обращении курганских врачей к президенту. - В частности, в ответе департамента от 25.08.2020 г. было указано, что в работе с коронавирусными больными задействовано 407 врачей-специалистов, 677 среднего медицинского персонала, 368 младшего медицинского персонала и еще 6,5 тысяч - в резерве".

Врачи назвали ответ депздрава отпиской, данные которой, как они утверждают, не соответствуют действительности.

"Попытки нашего департамента здравоохранения привлекать неопытных студентов медколледжа в такой тяжелой ситуации не помогут. Нам нужны настоящие специалисты, умеющие работать с тяжелыми больными", - говорится в обращении.

Курганские врачи считают, что переломить ситуацию могут только присланные военные медики, а также срочное строительство нового инфекционного госпиталя по образцу тех, что уже возведены в 16 других регионах России.

"Ко второй волне вообще никто не готов"

Би-би-си поговорила с сотрудницей курганской больницы скорой медицинской помощи, которая согласились рассказать о ситуации на условиях анонимности.

"Первая волна была цветочки, вторая - ягодки. В первую волну мы были подготовлены. В первую волну болели приезжие, сейчас болеют все. И концов не найдешь, где контактировал, с кем. Просто проехался в автобусе.

Не ожидали, что будет вторая волна такая масштабная. В первую волну Курган по легкому отделался, отскочил. Сейчас он - в первых строках списков по скорости роста [числа случаев]. Количество сообщают - 70 или сколько-то зараженных, а сколько их еще сидит, результатов мазка ждет. Тестов хватает в Кургане: если температура, першение в горле - возьмут мазок. Но полгорода сидят, результатов мазка ждут.

В больнице скорой медицинской помощи на скорой на смену выходят - в нормальных условиях - примерно 24 человека. Это две бригады кардиологов (в каждой - два фельдшера и врач), две реанимационные бригады (по 2 фельдшера), четыре эпидбригады (в каждой - один фельдшер). Семь-восемь общепрофильных "скорых" (по фельдшеру в каждой) на центре и три-четыре еще - на Заозерном [районе Кургана].

Сейчас выезжает в смену 10 эпидбригад. Людей для них, как понимаю, сняли с линии, - с линейных бригад.

Смена бригады длится 24 часа, это норма. Обычный график - "сутки через трое". Сейчас большинство работают сутки через сутки.

Едим то, что сами себе готовим перед сменой. Сами себя кормим - и до пандемии так было, и сейчас.

На приеме вызовов - восемь диспетчеров, принимающих вызовы, двое - эвакуаторы (они распределяют вызовы) и старший врач смены. Итого - одиннадцать человек в смену.

Многие опытные диспетчеры-фельдшеры больны. Нагнали студентов 4 курса [Курганского базового медицинского колледжа]. Ну как студенты 4 курса могут принять вызов? Они не подготовлены к работе диспетчерской: могут не спросить, не указать, забыть так называемый "дополнительный повод".

Например, повод - давление, а дополнительный повод - ковид подтвержденный, или температура, или он контактный. Сейчас это очень редко указано на планшете. Приезжаем - общепрофильная бригада, не эпидбригада, мы же едем незащищенными, - а там пациент с ковидом подтвержденным. Студенты чаще всего пропускают. Студентов набрали из-за потерь.

В линейных общепрофильных бригадах выдают по три одноразовые маски на смену в 24 часа. А срок действия маски - два часа. Где-то кто-то сами докупают. Но эти двадцатирублевые маски, они больше от пыльцы, при покрасочных работах помогают.

Респираторы с крышечками идут только в особо опасной укладке, где костюм, бахилы, - для эпидбригад. В первую волну выдавали марлевые маски. Они вообще все пропускают. И мы их сдавали по тетрадке, по описи после смены: пришел - сдал, потом сестра-хозяйка отдает их в стирку. Или дома люди стирали.

Если смотреть назад из сегодняшнего момента, когда уже есть коронавирус, то там, в прошлом, проблем не было вообще. Свои нюансы были - мелкие, по сравнению с тем, что сейчас творится. Неукомплектованность, полнейшая неукомплектованность. Если бы хотя бы на 2-3 человека в смене было больше.

Мы привозим на КТ трех-четырех подтвержденных, либо с очень тяжелой дыхательной недостаточностью, сатурацией низкой - и можем простоять 3-4 часа. Сама компьютерная томография делается за 15 минут. Но потом мы ждем описания и решения, будут больных госпитализировать или везем обратно. Проще было бы, если бы мы привезли этих трех человек, оставили, поехали за следующими, а этих бы забрали готовых, тех, кто домой отправлен [лечиться амбулаторно]. Пытались так делать, но приемный покой переполняется, и [сотрудники приемного покоя] говорят: "Сидите, ждите вместе с пациентами в машине".

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Если вице-губернатор [Курганской области Владислав] Кузнецов обещал увеличить число машин, то ведь от этого не изменится число бригад на смену. На них же нужно посадить медиков. Водитель не может ездить ковидных собирать.

Помощи ждать неоткуда. Из других регионов? Но вряд ли там ситуация другая. Людей отзывают от отпусков. Но много ли это? Это еще 2-3 человека на организацию. Отпуска у нас отменили с 5 октября.

Ковидные вызовы поступают - кого-то на томографию, например, везти - но даже они дома ждут долго. Это ненормально.

В первую очередь занимаются теми из них, у кого низкое насыщение кислородом, меньше 85. Ряд обязательных вопросов диспетчеров помогает это установить: задыхается - не задыхается. Сортировка происходит на уровне вызова. Следом - те, у кого температура, подтвержденный мазок, но сатурация, например, 96, при норме 98, то есть небольшая потеря.

Поликлиники преодолели хаос только за счет того, что в начале октября разделили поток. Раньше все шли в один кабинет, сейчас поток разделили на первичный и вторичный кабинеты. Первичный прием - с высокой температурой, где ставят диагноз ОРВИ, берут мазок, назначают противовирусные и отправляют домой на амбулаторное лечение. А спустя пять дней человек приходит на вторичный прием - его состояние контролируют, но мазок все равно может быть не готов. Но хотя бы кабинеты для вторичного приема открыли.

Но люди все равно все сидят в одном коридоре. Агрессивные люди, в очереди всегда присутствует фактор агрессии. Но больные настроены выздороветь.

А в транспорте, на улице люди как-то так настроены: "Мы все переболеем, кто выживет, тот выживет". Большинство - без масок. Без перчаток. Правила не соблюдаются. В магазинах отпускают продукты без маски.

Самое тяжелое для "скорой" - люди пытаются от нас какой-то помощи добиться, даже если болеют в более легкой форме, а мы с радостью бы, но мы не можем. Мы связаны по рукам и ногам приказами, указами. Просят: "Госпитализируйте нас". А мы не можем, потому что вторая городская не берет, у больных показания для амбулаторного лечения. Нет одышки, дышит самостоятельно, температура не критическая, может передвигаться. А человеку кажется, что ему срочно нужна госпитализация.

Есть пословица "нет худа без добра", но этой в пандемии я не вижу ничего доброго. Все только хуже.

Правительство России могло бы поступить как в Китае: выделить материальную помощь и всех закрыть на три недели. Видели, как в Ухане? - пустые улицы. Это бы, скорее всего, помогло. Но раз у нас финансирование страны не позволяет провести такую ситуацию, то имеем то, что имеем. При ЧС должно быть финансирование рабочего класса, а где его возьмешь?"

Ответ в "Телеграме"

Обращения Би-би-си за комментариями о сложившейся в Кургане и области ситуации к вице-губернатору Владиславу Кузнецову и и. о. заместителя губернатора по социальной политике, бывшему директору департамента здравоохранения Ларисе Кокориной на момент публикации материала остались без ответа.

Обращение курганских медиков к президенту прокомментировал лишь официальный канал местного оперштаба в "Телеграме". В частности, там говорится, что "не соответствует действительности информация о том, что массовые летальные исходы были зафиксированы в областной больнице во время осеннего подъема заболеваемости".

"В Курганской области разворачиваются дополнительные койки для лечения больных, а уже работающие как ковидные госпитали медучреждения продолжают оснащать необходимым оборудованием, в том числе кислородной разводкой. […] Привлечение студентов медколледжей к работе в период пандемии - общая практика регионов России", - говорится в телеграм-канале оперштаба Курганской области.

Между тем в социальной сети "ВКонтакте" появилась петиция о дополнительной помощи Кургану и Курганской области, подписанная почти 3 тысячами человек.