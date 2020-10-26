В Литве новый ковидный рекорд, крупные города посадят на карантин

Всего коронавирусный диагноз был поставлен 10 949 жителям Литвы, от данного заболевания умерли 136 человек, еще 46 умерших с короновирусом скончались по иным причинам.

Сейчас в Литве 6600 активных случаев заболевания коронавирусом, 4166 пациентов официально признаны выздоровевшими. В изоляции находятся 31 525 человек. За последние сутки в Литве были проведены 5266 коронатестов.

Сегодня правительство Литвы должно принять решение о введении карантина в больших городах, решение вступит в силу через несколько дней. Об этом сообщил министр здравоохранения Аурелиус Верига: «Можно ожидать, что правительство решит ввести карантин не только в Вильнюсе и Каунасе, но и в других крупных городах. Я не могу говорить от имени всего правительства, но основная часть самоуправлений уже попали в красную зону, там очень большие показатели, велик и процент выявления».

«Если решение будет принято сегодня, то вероятнее всего оно вступит в силу со следующей недели», - добавил министр.