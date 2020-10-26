Футболист Поль Погба может уйти из сборной Франции после слов президента страны

Причиной такого решения стало высказывание президента страны Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати. По словам Макрона, преступление, совершенное 18-летним мужчиной, является "чудовищностью исламского терроризма".

Источник утверждает, что Погба посчитал слова президента оскорбительными как для себя, так и для всех французских мусульман в целом.