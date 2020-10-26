Пн, 26.10.2020
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Яна Тоом
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  • Футболист Поль Погба может уйти из сборной Франции после слов президента страны

Футболист Поль Погба может уйти из сборной Франции после слов президента страны

Поль Погба во время матча против сборной Турции.

ФОТО: Gokhan Kilincer/REUTERS/Scanpix

Полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции по футболу Поль Погба может прекратить выступления за национальную команду, сообщает Newsru со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Причиной такого решения стало высказывание президента страны Эммануэля Макрона об исламе после убийства 47-летнего учителя Самуэля Пати. По словам Макрона, преступление, совершенное 18-летним мужчиной, является "чудовищностью исламского терроризма".

Источник утверждает, что Погба посчитал слова президента оскорбительными как для себя, так и для всех французских мусульман в целом.

Полузащитник провел за сборную Франции 69 матчей, в которых отметился 10 забитыми голами. В 2018 году Погба в составе национальной команды стал чемпионом мира.

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