Картина дня: армянин, отправившийся в Нагорный Карабах, акции протеста в Белоруссии и вторая волна набирает обороты

Марина Кальюранд: EKRE противопоставляет чистопородных эстонцев всем другим

Кто извлек выгоду из последних скандалов с EKRE? Насколько это влияет на имидж Эстонии в европейских структурах? На что рассчитывает оппозиция в вопросе о вотуме недоверия правительству? На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире депутат Европарламента Марина Кальюранд (СДПЭ). Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен еще 17 жителям Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 640 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 17 проб дали положительный результат. Читать далее...

Юхан Кивиряхк: чтобы повлиять на правительство, нам нужен новый громкий протест

Политики просто так не откажутся от своей позиции, пишет в Postimees социолог и инициатор Хартии 12 Юхан Кивиряхк.

Армянин, отправившийся из Таллинна в Нагорный Карабах: «Я умею пользоваться девятью видами оружия»

Середина октября. Осень в самом разгаре, листва опадает. Где-то в центре Таллинна армянин Роберт Аракелян (28) подает начальству заявление об увольнении. Он также берет перерыв в обучении в Высшей школе «Майнор» и сдает ключи ласнамяэской съемной квартиры. Все это делается для того, чтобы отправиться на родину, в охваченный войной Нагорный Карабах. Читать далее...

Виновника смертельного ДТП на Сааремаа видели гоняющим по Курессааре

«У него были остекленевшие глаза», - рассказала Марис, которая в тот роковой день, когда Андрес Рейнарт спровоцировал самое трагическое за последнее десятилетие ДТП на Саремаа, уже видела его мчавшимся на автомобиле в Курессааре. Читать далее...

Работодателей Эстонии призывают не пускать людей на работу и оплачивать первые дни болезни

Поскольку заражение на рабочем месте в Ида-Вирумаа – основной путь распространения коронавируса, Спасательный департамент, а также Департаменты полиции и погранохраны и здоровья призывают работодателей обратить внимание именно на эту опасность и помочь ее предотвратить. Читать далее...

Полицейский рейд: двое пьяных родителей везли детей в школу

В понедельник, 26 октября, утром, сразу после завершения школьных каникул, полицейские на границе Вильянди на Тартуской улице проверяли всех водителей на трезвость. Читать далее...

Больничная касса не хочет компенсировать лечебное питание для детей

Детям с тяжелыми (редкими) и онкологическими заболеваниями необходимо дорогое лечебное питание, но Больничная касса оплачивает его покупку лишь в том случае, если ребенка кормят через зонд, и это вызывает у родителей душевную боль. Читать далее...

Урмас Рейтельманн покидает совет ERR

Член фракции EKRE Урмас Рейтельманн сообщил после собрания фракции Эстонской консервативной народной партии, что покидает совет ERR. Фракция еще не решила, кто займет его место. Читать далее...

«Батинг», шествие, забастовка: чего не было в Минске, что было и что еще может быть

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии оппозиция провела одну из самых массовых акций последнего времени. Ее главной темой стала забастовка, к которой призвала баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская. Читать далее...

"У нас творится ад". Курганские врачи просят Путина прислать военных медиков

Врачи зауральского города Кургана заявили об "огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса" в регионе и обратились к президенту России с просьбой прислать военных медиков - "пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах". Читать далее...

Работодателей Эстонии призывают не пускать людей на работу и оплачивать первые дни болезни

Поскольку заражение на рабочем месте в Ида-Вирумаа – основной путь распространения коронавируса, Спасательный департамент, а также Департаменты полиции и погранохраны и здоровья призывают работодателей обратить внимание именно на эту опасность и помочь ее предотвратить. Читать далее...

Мать и трое детей отравились угарным газом

Сегодня в 10.10 спасатели получили сообщение о том, что в доме в деревне Ваопере волости Рапла, в котором проживает семья с шестью детьми, угарным газом отравились мать и трое детей. Скорая помощь доставила всю семью в больницу. Читать далее...