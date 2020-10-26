Отмечали окончание каникул: 14 пьяных подростков оказались в полиции

Например, на выходных в полицию поступило сообщение, что в Вильянди на улице Ваксали на земле лежит человек. На месте выяснилось, что это перепивший 14-летний юноша, который упал и ушибся. В медицинской помощи он не нуждался, полицейские передали его матери.

В поселке Вийратси была большая компания несовершеннолетних, которые проводили свободное время, употребляя алкоголь. Полиция установила у более десяти подростков признаки употребления алкоголя, их также передали родителям и делом далее будет заниматься молодежная полиция.

Один вызов полиция получила из вильяндиского Детского парка, где компания несовершеннолетних бросалась мусором и беспокоила прохожих. В этом случае употребление алкоголя не было зафиксировано. Патруль заставил подростков собрать мусор и отчитал их за невежливое отношении к окружающим.

Вильяндиский участковый Меэлис Лилль сказал, что об алкоголе и его пагубном влиянии на молодой организм следует рассказать ребенку до того, как у него возникнет к нему интерес. «Согласно исследованиям, молодые люди в Эстонии начинают употреблять алкоголь в среднем уже в 12-13 лет, поэтому родительские разъяснения нужны до этого», - сказал полицейский, добавив, что позже заставляющее употреблять алкоголь давление сверстников может быть уже таким большим, что родителям будет тяжело установить четкие границы.

«Мы не устаем напоминать родителям, что если подросток остается дома один, следует поинтересоваться, чем он планирует заниматься», - сказал Лилль. На этих выходных был случай, когда один ребенок пригласил к себе одногодок и они устроили вечеринку с алкоголем. «Этим они добавили головной боли себе, друзьям и родителям», - сказал участковый.

Лилль отметил, что родители несут ответственность за своих детей. «Подросток уголовно ответственного возраста, то есть от 14 и старше, конечно, отвечает сам за свои деяния, но родитель отвечает за воспитание ребенка. Предоставляя подросткам возможность действовать самостоятельно, частично вырастает их самостоятельность, но в то же время отталкивается обязанность быть родителем».

Молодежные полицейские и молодежные работники продолжат проводить рейды, чтобы следить за действиями молодых людей и беседовать с ними. «Одним словом мы всегда открыты для подростков, если им надо поделиться своей радостью или пожаловаться на проблемы. На нас всегда можно рассчитывать, нас не нужно бояться и смело можно приходить поговорить», - сказал полицейский.