В Латвии намерены ужесточить меры борьбы с COVID-19

Заседание состоится завтра, 27 октября, в 10:00. Пока неизвестно, какие меры будут введены, однако в бюро премьера сообщили, что на заседании будет рассматриваться общая стратегия правительства по ограничению распространения Covid-19, более строгие меры безопасности и расширение тестирования.

"Вирус продолжает широко распространяться в Латвии, и это требует немедленных действий, чтобы не было поздно и вирус не победил, как это произошло в других странах. Чтобы не допустить перегрузки больниц и наступления кризиса в здравоохранении, я предложу правительству принять более жесткие меры", - сказал премьер.

Приглашенные на заседание эксперты расскажут членам правительства о ситуации с распространением вируса, нагрузке больниц, резервах защитных средств.

Напомним, за минувшие сутки в Латвии выявлено 79 новых случаев Covid-19, четыре инфицированных человека скончались.

Умершие принадлежали к возрастным группам от 55 до 60 лет и от 80 до 95 лет. Таким образом, на сегодняшний день от Covid-19 в Латвии скончались 60 человек.

В стационары за сутки поступили 23 человека. Всего в больницах на данный момент лечатся 165 пациентов, у семи из которых болезнь протекает в тяжелой форме. Выписаны из стационаров всего 325 человек.

За прошедшие сутки сделано 4457 тестов на Covid-19, доля позитивных результатов составила 3,5%. Ранее SPKC сообщал, что этот показатель в Европейском союзе считается существенным. Когда он превышает рубеж в 3%, распространение болезни считается быстрым и неконтролируемым.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии подтвержден у 4757 человек, полностью выздоровели 1357 человек.