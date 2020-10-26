Спасатели выходного дня: к пляжному сезону добровольцы готовятся на экстремальных тренировках

Пять лет назад в устье Наровы в один день утонули две девочки и два взрослых мужчины. Эта трагедия подтолкнула нескольких человек создать в Нарва-Йыэсуу команду добровольных морских спасателей. В Эстонии действуют около 30 таких команд, в которых участники в свободное время обучаются профессии морского спасателя, тренируются вытаскивать друг друга из воды и, главное, по-настоящему спасают утопающих.
Первая спасательная операция началась случайно
Лидер команды Narva-Jõesuu SAR (Search and Rescue - поиск и спасение) - дорожный специалист управы Нарва-Йыэсуу Александр Куксин. Раньше он служил в береговой охране в Таллинне и пять лет назад как раз вернулся на родину. В Нарве и Усть-Нарве много говорили о трагедии на реке, Александр решил для себя, что главной причиной было незнание, как себя вести в критической ситуации на воде. И вместе с друзьями начал обучать этому детей.
До сих пор это - основная деятельность команды морских спасателей. В прошлом году через их курсы прошли около 200 человек, в этом году такого охвата из-за коронавирусных ограничений не получилось.
Также добровольные спасатели по просьбе организаторов обеспечивают безопасность во время водных праздников и соревнований на Нарове и в Нарвском заливе, например, во время парусных регат.
Дежурства, когда в любой момент команда готова выйти в море, чтобы спасать терпящих бедствие, у добровольцев Нарва-Йыэсуу пока нет, в отличие, например, от коллег в Тойла.
“Это всё-таки добровольческая деятельность, и она должна быть, в какой-то степени, в удовольствие”, - объясняет Александр Куксин.
Но спасенные жизни на счету добровольных спасателей уже есть. Спасатели, что называется, случайно оказывались в нужное время в нужном месте. Участник команды, профессиональный пожарный-спасатель Антон Анто рассказал, что вместе с двумя другими добровольцами на берегу Липовой ямки в Нарве объяснял детям, как вести себя в воде. И в этот момент неподалеку начали тонуть два подростка.
“Ребята решили переплыть Липовую ямку втроем. Один вернулся, а двое других решили отдохнуть на середине, приняли вертикальное положение, и их ноги оказались в слое холодной воды. Там течение, вода проточная, холодная, и у них свело мышцы. Начались судороги, и они начали тонуть”, - рассказал Антон.
Когда спасатели доплыли до места, один подросток еще держался на поверхности и держал второго за волосы под водой. Обоих удалось вытащить на берег, и всё закончилось хорошо.
Один из добровольцев, отдыхая на пляже в Нарва-Йыэсуу, заметил, что ребенок выбился из сил в воде, и спас его. Еще в одном случае доброволец сумел грамотно оказать первую помощь человеку, попавшему в автомобильную аварию. Хотя к морю это никакого отношения не имело, пройденный в команде курс первой помощи помог спасти человека.
“В этом году собаку вытащили в Нарове, - добавляет Александр Куксин. - Был какой-то праздник на реке, собака прыгнула в воду, ее начало сносить течением. За ошейник было не взять, кусалась, и мы бортом ее вытолкали к берегу. Хозяева были счастливы!”
Начать дежурства добровольцы планируют в следующем летнем сезоне - в хорошую погоду по выходным дням, когда на море в Усть-Нарве особенно много отдыхающих.
“Это основная цель, но до нее еще нужно дойти. Всё затягивается, и главная причина в том, что недостаточно людей”, - говорит Александр Куксин.
Сейчас в команде 14 человек, из них половина активно участвуют в тренировках и прошли курсы спасателей. Вообще в команде состоят несколько пограничников, пожарный, а также несколько строителей и люди других специальностей, никак не связанных со спасением. Почти все они живут в Нарве.
В команде с радостью готовы принять новичков. Чтобы вступить, требуется, пожалуй, только умение плавать. Или умение писать проекты.
Катер и снаряжение - на деньги фондов
Заметную часть работы морских спасателей составляет… написание проектов в еврофонды. Таким образом удается закупать необходимое оборудование.
Деньги на развитие выделяет, в основном, Европейская программа LEADER, которая финансирует проекты местной инициативы в сельских и прибрежных регионах. На местах финансирование распределяется через местные группы действия, среди которых есть группа Kirderannik Koostöökogu, поддерживающая усть-нарвских добровольных спасателей. Фонды оплачивают до 90% затрат на оборудование, но работа с ними не так проста.
“У них такая система, что дают финансирование, но после того, как ты уже всё купил и отчитался чеками перед ними, - рассказывает Александр Куксин. - Нужную сумму - например, катер стоил почти 30 тысяч - нужно было сначала где-то найти. Пришла на помощь строительная фирма Vant, дала нам кредит, и мы смогли приобрести катер, отчитались перед фондом, фонд выделил нам деньги, и мы вернули их фирме. По такой же системе закупали костюмы - проект был в районе 16 тысяч, комплект экипировки на одного человека стоил в районе двух тысяч. Недешевое удовольствие. Мы также искали спонсора, который даст кредит. С костюмами получилось даже выгоднее - потому что кредит был беспроцентный”.
Сейчас команда хорошо экипирована, но начинали добровольцы, не имея никакого снаряжения.
“У друга взяли палатку, у спасателей из Тойла взяли какое-то снаряжение… - вспоминает Александр Куксин первые обучающие мероприятия для детей. - Сейчас уже совершенно другой уровень. По фотографиям хорошо видно, что начинали мы в джинсах. Даже катера не было! Ну, можно было договориться с кем-то, у одного нашего товарища маленькая лодочка была, а своего катера, как такового, у нас не было тогда.”
Сейчас спасатели хотят получить деньги для покупки вагончика в порту Нарва-Йыэсуу. Хотя команда базируется именно здесь, все оборудование хранится в гараже в Нарве, и катер каждый раз привозят к морю на прицепе.
Кроме оборудования, с помощью проектов добровольцы проходят обучение (плавать без костюмов в ледяной воде, например, учились в специальном бассейне в Лондоне) и устраивают тренировки с другими командами.
Не только тренировки, но и походы
Одно из совместных учений прошло 25 октября в Нарвском заливе. Вместе тренировались команда Нарва-Йыэсуу и более опытная команда из Тойла.
Спасатели учились вытаскивать человека из воды разными способами, практиковались плавать в непромокаемых костюмах, отрабатывали переход с катера на катер на полном ходу. Также учились высаживаться на неуправляемый катер, который движется по кругу - такое случается, если люди падают за борт, а катер движется дальше.
В Тойла команда добровольных морских спасателей появилась одной из первых в Эстонии. Ее участник Меэлис Тинт рассказал, что команда была создана в 2007 году и с тех пор заметно выросла:
“У нас активно реагирующих человек 20. Люди меняются - кто-то уезжает, кто-то приезжает, у кого-то меняются приоритеты в жизни. Поэтому есть небольшая ротация. Но в каждый момент времени мы можем выставить два полных экипажа, спустить их на воду за 30 минут”.
По словам Меэлиса Тинта, иногда добровольцев из Тойла вызывают на помощь профессиональные спасатели. Но чаще звонят из береговой охраны Департамента полиции и погранохраны или из центра тревоги 112.
Усть-нарвские добровольные спасатели также проводят собственные тренировки, а в этом сезоне проводили и морские походы, в том числе продолжительностью в несколько дней - на Сааремаа и соседние острова, на Найссаар, в Финляндию.
“Цель была - работа в команде, чтобы каждый член экипажа знал, что где в катере находится, как себя ведет катер, как напарник. Не смотря на то, что мы регулярно выходим в море, экипаж каждый раз разный, потому что кто-то на работе, у кого-то семейные дела. Кто-то десять раз был на катере, кто-то вообще еще ни разу. На учениях это видно, когда нет слаженной работы. Поэтому мы решили, что нужно таким образом налаживать взаимодействие внутри команды”, - рассказал Александр Куксин.