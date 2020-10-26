Спасатели выходного дня: к пляжному сезону добровольцы готовятся на экстремальных тренировках

“Это основная цель, но до нее еще нужно дойти. Всё затягивается, и главная причина в том, что недостаточно людей”, - говорит Александр Куксин.

Сейчас в команде 14 человек, из них половина активно участвуют в тренировках и прошли курсы спасателей. Вообще в команде состоят несколько пограничников, пожарный, а также несколько строителей и люди других специальностей, никак не связанных со спасением. Почти все они живут в Нарве.

В команде с радостью готовы принять новичков. Чтобы вступить, требуется, пожалуй, только умение плавать. Или умение писать проекты.

В Нарвском заливе прошли совместные учения добровольных морских спасателей из Нарва-Йыэсуу и Тойла. ФОТО: Николай Андреев

Катер и снаряжение - на деньги фондов

Заметную часть работы морских спасателей составляет… написание проектов в еврофонды. Таким образом удается закупать необходимое оборудование.

Деньги на развитие выделяет, в основном, Европейская программа LEADER, которая финансирует проекты местной инициативы в сельских и прибрежных регионах. На местах финансирование распределяется через местные группы действия, среди которых есть группа Kirderannik Koostöökogu, поддерживающая усть-нарвских добровольных спасателей. Фонды оплачивают до 90% затрат на оборудование, но работа с ними не так проста.

“У них такая система, что дают финансирование, но после того, как ты уже всё купил и отчитался чеками перед ними, - рассказывает Александр Куксин. - Нужную сумму - например, катер стоил почти 30 тысяч - нужно было сначала где-то найти. Пришла на помощь строительная фирма Vant, дала нам кредит, и мы смогли приобрести катер, отчитались перед фондом, фонд выделил нам деньги, и мы вернули их фирме. По такой же системе закупали костюмы - проект был в районе 16 тысяч, комплект экипировки на одного человека стоил в районе двух тысяч. Недешевое удовольствие. Мы также искали спонсора, который даст кредит. С костюмами получилось даже выгоднее - потому что кредит был беспроцентный”.

Сейчас команда хорошо экипирована, но начинали добровольцы, не имея никакого снаряжения.

“У друга взяли палатку, у спасателей из Тойла взяли какое-то снаряжение… - вспоминает Александр Куксин первые обучающие мероприятия для детей. - Сейчас уже совершенно другой уровень. По фотографиям хорошо видно, что начинали мы в джинсах. Даже катера не было! Ну, можно было договориться с кем-то, у одного нашего товарища маленькая лодочка была, а своего катера, как такового, у нас не было тогда.”

Сейчас спасатели хотят получить деньги для покупки вагончика в порту Нарва-Йыэсуу. Хотя команда базируется именно здесь, все оборудование хранится в гараже в Нарве, и катер каждый раз привозят к морю на прицепе.

Кроме оборудования, с помощью проектов добровольцы проходят обучение (плавать без костюмов в ледяной воде, например, учились в специальном бассейне в Лондоне) и устраивают тренировки с другими командами.

Александр Куксин из команды морских спасателей Нарва-Йыэсуу. ФОТО: Николай Андреев

Не только тренировки, но и походы