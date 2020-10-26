Пн, 26.10.2020
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  • Из-за зараженного студента профтех перешел на частичное дистанционное обучение

Из-за зараженного студента профтех перешел на частичное дистанционное обучение

Тестирование на коронавирус. Фото иллюстративное.

ФОТО: Tomi Saluveer / Lõuna-Eesti Postimees

На прошлой неделе Департамент здоровья уведомил Центр профессионального образования Пярнумаа о студенте поварского отделения, который заразился коронавирусом, пишет Pärnu Postimees.

Менеджер по маркетингу учебного заведения Эда Амур сказала, что данный студент в последний раз был на лекциях за неделю до ответа теста. «Поэтому прямой угрозы, то есть контакта с однокурсниками не было у него уже с 15 октября», - сказала Амур, которая не знает, когда и от кого заразился студент.

Как только учебное учреждение получила информацию о зараженном, всю группу и преподавателей, которые контактировали с ним, отправили домой.

Профтех полностью был на дистанционном обучении 23 и 24 октября. В здании в это время проводили дезинфекцию.

«С сегодняшнего дня продолжается обычное обучение», - подтвердила Амур, по словам которой, группа поварского отделения и трое преподавателей останутся на дистанционном обучении до 30 октября по распоряжению Департамента здоровья. Речь идет о первокурсниках, которые не соприкасались с школьным питанием и пользовались только двумя помещениями в учебном здании.

В Пярнумаа сейчас под наблюдением Департамента здоровья находятся 19 зараженных, из которых 18 живут в Пярну.

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