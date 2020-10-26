Пн, 26.10.2020
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  • «Нмдни»: Леонид Парфенов будет выпускать новую серию своих программ под другим названием

«Нмдни»: Леонид Парфенов будет выпускать новую серию своих программ под другим названием

Леонид Парфенов.

ФОТО: Sergei Savostyanov/Sergei Savostyanov/TASS

Телеведущий Леонид Парфенов запустил на своем YouTube-канале новый сезон программы «Намедни» под названием «Нмдни».

Новые выпуски расскажут о периоде с 2011-го по 2015 годы. Так, в эпизоде о 2011 годе Парфенов рассказывает о смерти Стива Джобса, проекте «Гражданин поэт», премьере «Игры престолов», свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, протестах на Болотной площади и других. При этом названия более ранних серий программ остались неизменными, передает NEWSru.

18 марта прошлого года Парфенов опубликовал на своем YouTube-канале первый с 2004 года выпуск программы, посвященный ключевым событиям 1946 года: началу холодной войны, производству первых советских частных автомобилей «Москвич» и «Победа», травле Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Сообщалось, что первый блок программ будет посвящен периоду с 1946-го по 1951 годы.

После перезапуска проект сохранял первоначальное название, однако потом его переименовали в «Исторический цикл с Леонидом Парфеновым» из-за претензий телеканала НТВ, на котором первоначально выходила передача.

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