«Нмдни»: Леонид Парфенов будет выпускать новую серию своих программ под другим названием

Новые выпуски расскажут о периоде с 2011-го по 2015 годы. Так, в эпизоде о 2011 годе Парфенов рассказывает о смерти Стива Джобса, проекте «Гражданин поэт», премьере «Игры престолов», свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, протестах на Болотной площади и других. При этом названия более ранних серий программ остались неизменными, передает NEWSru.

18 марта прошлого года Парфенов опубликовал на своем YouTube-канале первый с 2004 года выпуск программы, посвященный ключевым событиям 1946 года: началу холодной войны, производству первых советских частных автомобилей «Москвич» и «Победа», травле Анны Ахматовой и Михаила Зощенко. Сообщалось, что первый блок программ будет посвящен периоду с 1946-го по 1951 годы.