Полиция ищет ушедшую из дома 15-летнюю Каролине

Последний раз семья общалась с дочерью в эту субботу, 24 октября. С тех пор местонахождение девушки ее близким неизвестно, поэтому они обратились за помощью в полицию. Теперь известно, что несовершеннолетняя находится, вероятно, в Тарту.

На ней черная куртка с отделанным мехом капюшоном, черные джинсы и серые туфли. Девушка ростом около 170 сантиметров, среднего телосложения, с длинными светлыми волосами.

Полиция общается с друзьями девушки, чтобы выяснить, где и с кем она может быть. Ее описание передано патрулям, постоянно проверяются различные местах встреч, где разыскиваемая девушка могла бы проводить время.

Если кто-то в эти дни видел соответствующую описанию девушку или знает, где она проводит время, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

В случае, если это читает сама Каролине, полиция просит ее связаться с семьей, которая очень за нее беспокоится.