Европу штурмуют чужеродные животные и растения

Енотовидные собаки, египетские гуси, попугаи и многие другие "пришельцы" из разных уголков мира уже настолько распространились на территории Европы, что перестали быть тут экзотикой. И впредь полку мигрантов такого рода на европейском континенте будет только прибавляться, предрекает немецкий ученый-эколог, научный сотрудник Зенкенбергского центра исследований биоразноообразия и климата во Франкфурте-на-Майне Ханно Зебенс. О том, с чем связано переселение тех или иных видов растений и животных за пределы естественного ареала в места, где они раньше не жили, и чем это может обернуться, он рассказал в беседе с DW.

Пассажиры-безбилетники

Жителей Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, да и многих других городов Германии и Европы уже давно не удивляет, что наряду со стайками сорок и голубей воздух здесь рассекают издающие громкие крики попугаи. Точных сведений по поводу того, как они проникли на европейский континент, нет. Одни говорят, что начало формированию в Европе быстро увеличивающейся колонии пернатых, чьей родиной считаются Южная Азия и Африка, положили птицы, которым удалось каким-то образом улететь из вольеров одного из зоопарков. Как утверждают другие, попугаев случайно завезли сюда в контейнерах, используемых при грузоперевозках. По мнению Ханно Зебенса, такая версия близка к истине.

"В условиях глобализации и развития системы международной торговли растет объем транспортных услуг. А в грузовые контейнеры, используемые при перевозках как морским, так и воздушным и наземным путем, зачастую попадают и семена растений, и мелкие организмы вроде муравьев, пауков, тараканов, червей, моллюсков, а иногда даже птицы и животные, которые, оказавшись на месте назначения экспортируемых товаров, начинают там быстро распространяться", - поясняет ученый.

По его словам, проблема в том, что перед погрузкой и после разгрузки контейнеры недостаточно хорошо чистят и дезинфицируют. А проконтролировать это очень сложно. В Европе, особенно по сравнению с Северной Америкой, проверки транспорта, на котором доставляют товары из других стран, на наличие в них семян растений, насекомых и животных вообще проводятся очень слабо. Связанные с этим проблемы в Европе пока недооценивают, считает Зеебенс.

Опасность для человека

Дополнительный коридор для распространения заносных видов флоры и фауны создает и туризм. "Крошечных насекомых, а также семена и пыльцу растений путешественники, сами того не ведая, нередко привозят из отпуска и в чемоданах, и просто на своей одежде", - отмечает ученый.

Большинство "пришельцев" особой опасности для человека не представляют, утверждает Зеебенс. Чего не скажешь, например, о так называемых тигровых комарах, получивших такое название из-за полосатой окраски. Они могут стать переносчиками вирусов, провоцирующих такие заболевания, как лихорадка денге. Родиной этих паразитов является Азия, но благодаря развитию транспорта они уже добрались и до Европы.