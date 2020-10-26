В Ласнамяэ завершилось строительство пешеходной дорожки Ангерписти.

«Дорожка построена в рамках создания единой сети пешеходных и велосипедных дорожек вокруг будущего парка Тондираба. Парк, строительство которого запланировано на следующий год, станет разносторонней и интересной зеленой зоной, доступ к которой мы продумываем и уже частично начали реализовывать», — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе строительных работ на участке между Нарвским шоссе и пешеходной дорожкой Тондираба проложили асфальтированное полотно длиной 274 метра. В двух разных местах на новой пешеходной дорожке созданы зоны отдыха со скамейками и урнами. Для безопасности пешеходов вдоль установили новые металлические опоры с ярким и экономичным светодиодным уличным освещением, а на прилегающей к дорожке территории высадили более 20 хвойных деревьев.

Название улицы Ангерписти (эст. – angerpist) переводится как таволга, он же лабазник, его же называют земляными орешками (лат. - Fulipendula vulgaris). Летом растение даёт много нектара и пыльцы и поэтому необходимо для сохранения местной экосистемы.

Строительные работы были заказаны Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Проектную документацию подготовила фирма T-Model OÜ, работы по строительству выполнла фирма Ehitus ja Masinad AS.

Стоимость строительных работ составила 110 000 евро.