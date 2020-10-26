Исследователи нашли способ, блокирующий метастазирование рака

Известно, что помимо кровеносных сосудов, которые снабжают кислородом и питательными веществами, есть лимфатические сосуды, отвечающие за транспортировку клеток иммунной системы и тканевой жидкости. Нередко рак использует лимфатические сосуды для распространения. Был проведен эксперимент на грызунах, который показал, что раковые клетки часто мигрируют по лимфатическим сосудам сначала в близлежащие лимфатические узлы, а оттуда продолжают метастазироваться в жизненно важные органы, пишет MEDdaily.