Исследователи нашли способ, блокирующий метастазирование рака

Понять, какую роль лимфатические сосуды играют в метастазировании раковых клеток, попытались понять сотрудники Немецкого центра исследования рака и Гейдельбергского университета, пишет Eurek Alert. Было показано, что возможно вызвать гибель лимфатических сосудов в опухоли, подавляя метастазирование опухолей.
Известно, что помимо кровеносных сосудов, которые снабжают кислородом и питательными веществами, есть лимфатические сосуды, отвечающие за транспортировку клеток иммунной системы и тканевой жидкости. Нередко рак использует лимфатические сосуды для распространения. Был проведен эксперимент на грызунах, который показал, что раковые клетки часто мигрируют по лимфатическим сосудам сначала в близлежащие лимфатические узлы, а оттуда продолжают метастазироваться в жизненно важные органы, пишет MEDdaily.
Пытаясь предотвратить развитие метастазов, исследовательская группа сосредоточила внимание на клетках, выстилающих лимфатические сосуды изнутри (лимфатических эндотелиальных клетках). Эндотелиальные клетки контролируют многие важные свойства кровеносных и лимфатических сосудов и продуцируют многочисленные сигнальные молекулы и факторы роста. Исследователи обнаружили, что вещество-посредник ангиопоэтин-2 обеспечивает выживание лимфатических эндотелиальных клеток в опухолях.
Антитело, блокирующее ангиопоэтин-2, вызывает избирательную гибель лимфатических сосудов в опухоли. Это предотвращает распространение раковых клеток в близлежащие лимфатические узлы. В результате в отдаленных от первичной опухоли органах образовывалось меньше дочерних опухолей, и мыши выживали значительно дольше.