Брекзит без компромисса: цены на товары повседневного спроса вырастут более чем на 30%

Увеличится инфляция, а также расходы на транспортировку. В результате несколько групп бизнесменов призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона достичь договоренности с Брюсселем.

В письме изданию Sunday Times руководитель компании Logistics UK Дэвид Уэлш призвал правительство Великобритании предотвратить наихудший сценарий.

Представители британского правительства заявили, что 31 декабря "все еще остается ключевой датой для достижения соглашения".

Министры предупредили, что компании должны быть готовы к любому исходу переговоров.

В письме Уэлш предупреждает, что импортируемые товары повседневного спроса станут намного дороже - с тарифами Всемирной торговой организации цены поднимутся более чем на 30%.

"Пока мы не сможем заменить импортные товары на наши собственные, покупатели должны считаться с тем, что цены будут очень высокими", - написал Уэлш.

Logistics UK представляет британских перевозчиков и отмечает, что ограничения на въезд в Евросоюз приведут к очень неприятной ситуации: ряд перевозчиков не сможет работать в новых условиях, но в целом транспортировка продуктов станет значительно дороже.

После недельного перерыва возобновились переговоры о дальнейших отношениях между Евросоюзом и Великобританией. Мишель Барнье, переговорщик от Европейского союза, указывает, что компромиссы необходимы с обеих сторон.