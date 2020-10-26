Балтийский пузырь под угрозой? Правительство Эстонии обсудит резкий рост заражений в Литве

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, во вторник, 27 октября, в правительстве будет обсуждаться ситуация с ростом числа инфицированных в Литве в последние дни.
И Министерство иностранных дел, и Департамент здоровья настоятельно призывают жителей Эстонии задуматься о необходимости поездок в Литву, пишет rus.err.ee.
По словам Рейнсалу, сохранение свободы передвижения между странами Балтии и Финляндией само по себе является ценностью, и дальнейшие решения в этой области, безусловно, будут приниматься нелегко.
"Мы договорились со странами, что никоим образом не будем ограничивать передвижение рабочей силы и тех, кто учится. Другими словами, у тех, кто переезжает по этим причинам, не будет никаких препятствий", - пояснил Рейнсалу.