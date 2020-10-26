Пн, 26.10.2020
Если мы, будучи русскими, смиримся с тем, что кого-то преследуют, то у нас тоже нет морального права говорить, что с нами обращаются как-то неправильно. Яна Тоом
Яна Тоом
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  • Эстония
  • Балтийский пузырь под угрозой? Правительство Эстонии обсудит резкий рост заражений в Литве

Балтийский пузырь под угрозой? Правительство Эстонии обсудит резкий рост заражений в Литве

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Välisministeerium

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, во вторник, 27 октября, в правительстве будет обсуждаться ситуация с ростом числа инфицированных в Литве в последние дни. 

И Министерство иностранных дел, и Департамент здоровья настоятельно призывают жителей Эстонии задуматься о необходимости поездок в Литву, пишет rus.err.ee.

По словам Рейнсалу, сохранение свободы передвижения между странами Балтии и Финляндией само по себе является ценностью, и дальнейшие решения в этой области, безусловно, будут приниматься нелегко. 

"Мы договорились со странами, что никоим образом не будем ограничивать передвижение рабочей силы и тех, кто учится. Другими словами, у тех, кто переезжает по этим причинам, не будет никаких препятствий", - пояснил Рейнсалу.

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