Балтийский пузырь под угрозой? Правительство Эстонии обсудит резкий рост заражений в Литве

И Министерство иностранных дел, и Департамент здоровья настоятельно призывают жителей Эстонии задуматься о необходимости поездок в Литву, пишет rus.err.ee.

По словам Рейнсалу, сохранение свободы передвижения между странами Балтии и Финляндией само по себе является ценностью, и дальнейшие решения в этой области, безусловно, будут приниматься нелегко.