Графики ⟩ Число безработных в Эстонии снова выросло до 50 000

По данным Кассы страхования от безработицы, 25 октября в Эстонии было зарегистрировано 50 004 безработных, пишет Postimees.
Число зарегистрированных безработных в Эстонии снова выросло до более чем 50 000, впервые с начала августа. Уровень зарегистрированной безработицы составил 7,7 процента.
В результате ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса, самый высокий зарегистрированный уровень безработицы этого кризиса пришелся на конец июля, когда по состоянию на 30 июля было зарегистрировано 50 416 безработных, а уровень безработицы составил 7,78 процента. Затем безработица начала снижаться, но в сентябре снова поднялась.
По уездам самый высокий уровень зарегистрированной безработицы в воскресенье был в Ида-Вирумаа - 12,4 процента, а самый низкий в Йыгевамаа - 4,7 процента. Больше всего зарегистрированных безработных - 23 235 человек - проживали в самом густонаселенном уезде Харьюмаа. В то же время уровень безработицы был ниже, чем в среднем по Эстонии - 7,3 процента.