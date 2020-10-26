Графики ⟩ Число безработных в Эстонии снова выросло до 50 000

Число зарегистрированных безработных в Эстонии снова выросло до более чем 50 000, впервые с начала августа. Уровень зарегистрированной безработицы составил 7,7 процента.

В результате ограничений, введенных в связи со вспышкой коронавируса, самый высокий зарегистрированный уровень безработицы этого кризиса пришелся на конец июля, когда по состоянию на 30 июля было зарегистрировано 50 416 безработных, а уровень безработицы составил 7,78 процента. Затем безработица начала снижаться, но в сентябре снова поднялась.