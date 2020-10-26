Пн, 26.10.2020
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Яна Тоом
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  • Расследование стрельбы в Лихула завершено, материалы переданы в прокуратуру

Расследование стрельбы в Лихула завершено, материалы переданы в прокуратуру

Микк Таррасте.

ФОТО: Mailiis Ollino

Полиция завершила расследование уголовного дела застрелившего двух человек и ранившего нескольких недалеко от Лихула Микка Таррасте, материалы переданы в прокуратуру, пишет Postimees.

Ляэнаская окружная прокуратура на основании следственных материалов принимает решение предъявить обвинение 32-летнему Микку Таррасте и направляет уголовное дело в суд.

Напомним, что 6 июня вечером Таррасте на своем Subaru в волости Ляэнеранна вблизи Лихула через островок безопасности заехал на заправку Olerex, протаранив другие автомобили и стену заправки, и уехал. Его начал преследовать в тот момент находившийся на заправке 40-летний мотоциклист. Таррасте вылетел в кювет. Мотоциклист остановился в десятке метров от него. Таррасте застрелил его.

Через почти полчаса Таррасте, который успел пешком пройти около 800 метров, открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю "жигули". Он застрелил находившуюся в машине 61-летнюю пассажирку. Ее муж и двое внуков, мальчики трех и пяти лет, получили ранения. Доставленные в тяжелом состоянии в больницу дети позже были выписаны.

Во время несколько часов длившейся масштабной полицейской операции Таррасте стрелял в сторону полицейских. Пулю в шлем получил хаапсалуский патрульный полицейский, который не участвовал в преследовании.

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