Департамент статистики нашел существенный минус в переходе на зимнее время

Исследование использования времени, которое Департамент статистики проводит каждые десять лет, помимо прочего, дает обзор времени бодрствования и сна населения Эстонии. Последнее исследование, проведенное в 2010 году, показало, что большинство людей в возрасте 10 лет и старше, более 66 процентов, спят до 7 часов утра в будние дни, до 7:30 утра в субботу и 8 утра в воскресенье. Время отхода ко сну варьируется от 23:00 до полуночи.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Кайи Сыстра, житель Эстонии спит в среднем 365 часов в светлое время суток, или 12,5% от восьмичасового сна. «В случае круглогодичного зимнего времени, мы будем спать 564 часа или 19 процентов времени сна в светлое время суток, а в случае непрерывного летнего времени - 352 часа или 12 процентов времени сна. Таким образом, круглогодичное летнее время было бы более полезным для режима сна, потому что тогда больше часов сна выпадет на темное время суток», - поясняет Сыстра.