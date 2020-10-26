Пн, 26.10.2020
Это был бы первый случай в мировой истории, когда одно судно врезается в другое и находящиеся у штурвала морские офицеры не чувствуют, что им в бок кто-то вошел. Анди Мейстер
Анди Мейстер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент статистики нашел существенный минус в переходе на зимнее время

Департамент статистики нашел существенный минус в переходе на зимнее время

Часы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Расчеты Департамента статистики показывают, что в результате перехода на зимнее время жители Эстонии спят значительную часть светлого времени суток, а это означает, что круглогодичное летнее время более полезно для режима сна, пишет Postimees.

Исследование использования времени, которое Департамент статистики проводит каждые десять лет, помимо прочего, дает обзор времени бодрствования и сна населения Эстонии. Последнее исследование, проведенное в 2010 году, показало, что большинство людей в возрасте 10 лет и старше, более 66 процентов, спят до 7 часов утра в будние дни, до 7:30 утра в субботу и 8 утра в воскресенье. Время отхода ко сну варьируется от 23:00 до полуночи.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Кайи Сыстра, житель Эстонии спит в среднем 365 часов в светлое время суток, или 12,5% от восьмичасового сна. «В случае круглогодичного зимнего времени, мы будем спать 564 часа или 19 процентов времени сна в светлое время суток, а в случае непрерывного летнего времени - 352 часа или 12 процентов времени сна. Таким образом, круглогодичное летнее время было бы более полезным для режима сна, потому что тогда больше часов сна выпадет на темное время суток», - поясняет Сыстра.

В Европейском Союзе ведутся дебаты о прекращении перевода часов, но пока не ясно, будет ли это решение принято в пользу зимнего или летнего времени.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back