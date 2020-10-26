Пн, 26.10.2020
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Яна Тоом
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  • На шоссе попал в аварию лесовоз, две машины получили повреждения

Фото ⟩ На шоссе попал в аварию лесовоз, две машины получили повреждения

Место происшествия недалеко от Канепи.

ФОТО: Lugeja foto

В Пылвамаа, недалеко от Канепи, в понедельник вечером по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа попал в аварию лесовоз. Одно направление было закрыто по состоянию на 18.15, движение регулировала полиция, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Авария произошла на шоссе Тарту-Выру, в нескольких километрах от Канепи в сторону Выру, когда у лесовоза лопнула правая первая шина. После этого прицеп стал оттягивать грузовик назад, и водитель потерял управление над машиной. Бревна разлетались по дороге и попали в кювет, а прицеп встал посередине дороги задом наперед.

В полиции уточнили, что авария произошла в 17.56 в деревне Соодома и подтвердила, что аварию спровоцировала лопнувшая шина. К счастью, никто не пострадал.

Toyota и за ней Volvo все же получили повреждения, поскольку врезались в упавшую на дорогу древесину. После наезда на бревна у машин лопнули шины.

Очевидец сказал Lõuna-Eesti Postimees, что лесовоз попал в аварию на прямом отрезке дороги, одно направление движения закрыто, полиция понемногу пропускает автомобили

Место происшествия недалеко от Канепи.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Место происшествия недалеко от Канепи.

ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Древесина оказалась в кювете в результате аварии.

ФОТО: Lugeja foto

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