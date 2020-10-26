Фото ⟩ На шоссе попал в аварию лесовоз, две машины получили повреждения

Авария произошла на шоссе Тарту-Выру, в нескольких километрах от Канепи в сторону Выру, когда у лесовоза лопнула правая первая шина. После этого прицеп стал оттягивать грузовик назад, и водитель потерял управление над машиной. Бревна разлетались по дороге и попали в кювет, а прицеп встал посередине дороги задом наперед.

В полиции уточнили, что авария произошла в 17.56 в деревне Соодома и подтвердила, что аварию спровоцировала лопнувшая шина. К счастью, никто не пострадал.

Toyota и за ней Volvo все же получили повреждения, поскольку врезались в упавшую на дорогу древесину. После наезда на бревна у машин лопнули шины.

Очевидец сказал Lõuna-Eesti Postimees, что лесовоз попал в аварию на прямом отрезке дороги, одно направление движения закрыто, полиция понемногу пропускает автомобили

Место происшествия недалеко от Канепи. ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2

Место происшествия недалеко от Канепи. ФОТО: Jürgen Puistaja / Kanal 2