Не повторите их ошибок: мошенники выманили у двух жителей Эстонии почти 1300 евро

23 октября было начато уголовное делопроизводство по статье Пенитенциарного кодекса о мошенничестве. 36-летнему проживающему в Ласнамяэ мужчине позвонили, якобы, из Swedbank. Житель Ласнамяэ сказал, что он является клиентом не Swedbank, а банка SEB. Тогда звонящий мошенник сообщил, что якобы является работником SEB, а после этого начал убеждать мужчину в том, что с его счета кто-то пробует снять деньги и если владелец счета хочет заблокировать сделку, надо ввести признак пользователя своего интернет-банка. После этого его он обнаружил, что со счета пропали 460 евро.

Также 23 октября в полицию обратилась 45-летняя женщина и сообщила, что 16 октября ей позвонила женщина и представилась сотрудницей Swedbank. Звонящая сообщила, что со счета через Литву пытаются снять 300 евро и требуется дополнительная защита. Под этим предлогом женщину попросили ввести коды Smart-ID. Позже оказалось, что звонила мошенница и со счета пропало 800 евро.