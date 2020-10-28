Хэллоуин во время пандемии коронавируса: как отпраздновать самый страшный день в году

История праздника Хэллоуин уходит к языческим традициям древних кельтов. Кельты верили, что в этот день на землю приходят духи потустороннего мира, и чтобы отпугнуть нечисть, они надевали страшные звериные шкуры, а в доме обязательно горел священный огонек. Эти традиции сохраняются и сегодня: каждый год 31 октября люди надевают заранее подготовленные костюмы, расставляют по дому тыквы, на которых вырезано зловеще усмехающееся лицо и зажигают свечи. Кстати говоря, тыква для древних кельтов символизировала окончание лета, сбор урожая и, следовательно, скорый приход зимы.

Домашний Хэллоуин

Хэллоуин можно интересно провести дома в кругу семьи или друзей. Конечно, чтобы создать атмосферу праздника, придется все-таки приложить усилия: выбрать костюмы, украсить квартиру и приготовить угощение. О нарядах стоит подумать заранее, пока в костюмированных магазинах все не разобрали. В Таллинне есть такие магазины как Karneval, Maskeraad, Moestuudio Must Luik. Ну а те, кто не хотят особо наряжаться, могут приобрести недорогую атрибутику, например, в Koduekstra или Tiger. А еще можно проявить фантазию и смастерить что-то самому, тем самым удивив гостей. С детьми можно заняться аквагримом или поделками из тыквы, ну а взрослые могут погадать на картах таро. Можете верить или не верить в правдивость их предсказаний, но вечер при свечах с картами определенно будет незабываемым. Традиционные блюда – это яблоки в карамель, тыквенный пирог, бармбрэк, карамельный попкорн и т.д. Кстати, яблоки у древних кельтов символизировали жизнь. Рецептов в интернете полно, так что не забудьте украсить свой праздничный стол одним из традиционных блюд! А если гости имеют возможность остаться у вас на ночь, то можно в темноте рассказывать друг другу страшные истории и смотреть фильмы!

Праздник тыквы

На Хэллоуин можно также посетить зоопарк. До 20 октября была возможность пожертвовать тыквы Таллиннскому зоопарку, а 31 октября в 11:00 уже можно прийти и посмотреть, как животные лакомятся пожертвованными тыквами. Подробнее об этом читайте здесь.

А, может, на квест?

Если хочется более ярких эмоций, можно собрать компанию и пойти на квест. Пройти квесты в Таллинне можно в In Game, Exit Room, Escape Room Factory, Claustrophobia и т.д. Темы самые разные: от «Алисы в стране чудес» и Гарри Поттера до Дракулы.

Найти друга

Хэллоуин — отличная возможность обрести друга! До конца месяца Varjupaikade MTÜ предоставляет возможность приютить черных котов за один евро! Подробную информацию найдете здесь. Осчастливьте себя и животное, которое так мечтает о доме и любящих хозяевах.