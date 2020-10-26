В сланцевом карьере «Нарва» вспышка коронавируса: заболели 11 человек

Пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева подтвердила, что запланированные работы в карьере «Нарва» будут продолжены, но еще больший упор будет сделан на меры по ограничению распространения коронавируса. «Ношение масок обязательно», - подтвердила она.

Весной и летом на шахте «Эстония» также были вспышки коронавируса, работы тогда прекратились на несколько недель. В отличие от подземного рудника, по словам Дербневой, в карьере «Нарва» нет причин прекращать добычу сланца, так как большинство людей работают на свежем воздухе и разбросаны по большой территории. По сравнению с весной у компании больше опыта в ограничении распространения инфекции во время работы.