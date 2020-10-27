Ставший директором школы бывший военный утверждает в гимназии новые порядки. Родители восстали

Родители школьников из Ярва-Яани обеспокоены тем, что директором местной гимназии Ярва-Яани назначили человека без образования, зато с военным прошлым, сообщает программа Kuuuurija.
Родители рассказали, что после прихода нового директора в школу Ярва-Яани ситуация там стала особенно тяжелой. Так, например, пятиклассники с трудом читают по слогам и считают на пальцах. При этом в школе действует своя, уникальная система оценок, а уроки длятся по 65 минут.
Трое детей Айви раньше ходили в гимназию Ярва-Яани, но поскольку ситуация там, по словам женщины, стала невыносимой, недавно она отправила своих детей в школу Роосна-Аллику, которая находится примерно в 18 километрах от ее хутора.
По словам Айви, система оценивания знаний в гимназии Ярва-Яани является слишком сложной. Помимо того, что вместо цифр были введены буквы, окончательную оценку формируют некие проценты, которые получаются за счет домашних заданий и контрольных работ.
Обеденная перемена в школе теперь длится час и десять минут, что продлевает школьный день ребенка. По словам Айви, многие дети приезжают в школу Ярва-Яани издалека, и более длинный школьный день означает позднее возвращение домой.
Айви - не единственный обеспокоенный родитель. Кюлли, которая боится мести директора за это интервью и поэтому хочет сохранить анонимность, на сегодня также забрала своих детей из школы Ярва-Яани.
Новая метла
В 2015 году на пост директора школы Ярва-Яани пришел молодой выпускник Академии внутренней обороны Райго Прантс, который уже через год, осенью 2016 года, начал вносить в школьную программу изменения.
По словам родителей, Прантс свернул старую и хорошо себя зарекомендовавшую учебную программу и сделал это так быстро, что некоторые дети и их родители не поспевали за новой системой.
Тридцать обеспокоенных родителей составили на директора Прантса жалобу, которая была отправлена министру образования Майлис Репс. Примечательно, что перечисленные в жалобе всевозможные ошибки школьного директора приводят не родители, а в основном сами ученики.
"Теперь ученики должны стоят строем, и если у тебя есть свое мнение, которое ты осмеливаешься высказать, ты выходишь из строя", - рассказывает Кюлли.
По словам встревоженных родителей, Прантс руководит школой, как войском, и, как говорят, на сегодня пять учителей уже покинули школу из-за сурового директора.
Учитель истории и обществознания Прийт Дивес и вовсе покинул школу со скандалом общегосударственных масштабов. В частности, Дивес опубликовал в газете Õhtuleht авторский очерк под названием «Бездетные женщины, опустите свою высокую планку». По словам директора школы, написав такую статью, учитель повел себя неэтично. В итоге Прантс уволил учителя, а Дивес в поисках истины обратился в суд.
Дети жалуются
Ведущая Kuuuurija Катрин Луст зачитывает вслух написанные детьми и их родителями жалобы на директора Прантса:
"Директор сказал на уроке в 9-м классе, что наши родители принадлежат к более низкому классу, а он - к более высокому и что он получает большую зарплату, чем они".
"У него нестабильная нервная система, он легко выходит из себя. Кричит на детей, если его что-то не устраивает или не нравится. Это просто ужасно. Его крики травмируют детей".
"Однажды мой ребенок пришел домой из школы и сказал, что больше не пойдет туда. Я сразу спросила, что случилось, но он не сказал. Прошла пара дней, и повторилась та же история. Потом ребенок все же сказал, что директор издевается над ним. Я спросила - как именно... Он лишь ответил, что он не единственный. Директор должен уметь общаться с детьми, а не распускать руки".
"Директор гимназии Ярва-Яани Райго Прантс толкнул моего ребенка. Схватил его за шею, потому что ребенок был в школьном дворе и отказывался идти на урок. Я известила об этом службу защиты детей, и состоялся круглый стол, на котором директор признал свою ошибку".
"Директор школы тряс ребенка. Мама ходила в школу 30 мая. Порвана куртка".
"Директор как-то сказал девочкам что-то вроде "вы такие сексуальные"".
Также дети якобы рассказали, что во время певческого праздника два ребенка случайно наступили директору на ногу, и тот в ответ схватил детей за шкирку и бросил их лицом в землю.
По словам Айви, родители ходили в волостную управу за помощью в школьных делах, но самоуправление заняло сторону директора.
Кюлли добавляет, что из 19 учеников 12 оставлены на летние занятия. "Когда я подняла эту проблему - сказала, что это ненормально, член попечительского совета ответил, что это проблема самих детей и что родители должны тогда сами их учить".
Интриганы или нет
Но больше всего родителей, похоже, беспокоит тот факт, что у директора нет старого доброго педагогического образования, зато имеется безупречный солдатский опыт, что, по мнению родителей, не подходит для школы. Родители также жаловались на директора в Департамент образования, но все отправленные туда письма словно проваливались в кротовую нору.
По словам жителей Ярва-Яани, хотя они постоянно, на протяжении нескольких лет, отправляют письма с жалобами на школу в управу волости и в Департамент образования, они возвращаются обратно, а родителей воспринимают скорее как местных интриганов.
По словам старейшины волости Арто Саара, впервые он столкнулся с этой темой, когда был председателем попечительского совета гимназии Ярва-Яани. "Когда поступили какие-то сигналы, мы собрались вместе с ученическим представительством. Я неоднократно спрашивал, по-прежнему ли есть проблемы, стоят ли они на повестке. И на самом деле эти проблемы больше не стояли на повестке дня. И заявления в попечительский совет в таком виде не поступало", - заверил он.
Волостной старейшина со своей стороны пообещал, что займется этим вопросом и в ближайшем будущем снова свяжется с Айви.
Директор школы Райго Прантс отвергает обвинения в том, что он хватал детей за волосы, порвал кому-то куртку или уложил кого-то лицом в траву. "Я никого пальцем не трогал. Если кто-то говорит, что он подвергался насилию, должны быть очень веские аргументы", - считает он.
Он также признает, что когда пришел работать в школу Ярва-Яани в 2015 году у него действительно не было соответствующего образования, но он исправил эту ошибку, и на сегодня получил образование в области педагогики.
Что касается разговоров о классовой принадлежности и зарплате, директор объясняет, что речь шла о социальном расслоении - это одна из тем на уроке обществоведения. "Это был экономический пример на себе", - уточняет директор.
Когда Катрин Луст зачитывает директору Прантсу письмо, где дети описывают его силовое вмешательство, директор дает свою версию событий.
"Ко мне подошла молодая учительница, которая сейчас находится в декрете, и сказала, что не справляется с этим молодым человеком - не может заставить его ходить на уроки. Действительно, я разыскал этого молодого человека и спокойно попросил его пойти на урок. Я придержал его за спину, чтобы он шел на урок".
"Я cовершенно точно не позволяю себе вести себя так, как не поступал бы по отношению к своим собственным детям, - подчеркнул Райго Прантс. - И чтобы я сказал ученикам, что они привлекательны, такого никогда не бывало".
Наконец, что касается новой системы оценивания и продолжительности уроков, Прантс отметил, что опирается на научную литературу. По его словам, уже доказано, что оценки от "1" до "5" и 45-минутные уроки - это компоненты неэффективной формы обучения.