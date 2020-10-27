Ставший директором школы бывший военный утверждает в гимназии новые порядки. Родители восстали

"У него нестабильная нервная система, он легко выходит из себя. Кричит на детей, если его что-то не устраивает или не нравится. Это просто ужасно. Его крики травмируют детей".

"Однажды мой ребенок пришел домой из школы и сказал, что больше не пойдет туда. Я сразу спросила, что случилось, но он не сказал. Прошла пара дней, и повторилась та же история. Потом ребенок все же сказал, что директор издевается над ним. Я спросила - как именно... Он лишь ответил, что он не единственный. Директор должен уметь общаться с детьми, а не распускать руки".

"Директор гимназии Ярва-Яани Райго Прантс толкнул моего ребенка. Схватил его за шею, потому что ребенок был в школьном дворе и отказывался идти на урок. Я известила об этом службу защиты детей, и состоялся круглый стол, на котором директор признал свою ошибку".

"Директор школы тряс ребенка. Мама ходила в школу 30 мая. Порвана куртка".

"Директор как-то сказал девочкам что-то вроде "вы такие сексуальные"".

Также дети якобы рассказали, что во время певческого праздника два ребенка случайно наступили директору на ногу, и тот в ответ схватил детей за шкирку и бросил их лицом в землю.

По словам Айви, родители ходили в волостную управу за помощью в школьных делах, но самоуправление заняло сторону директора.

Кюлли добавляет, что из 19 учеников 12 оставлены на летние занятия. "Когда я подняла эту проблему - сказала, что это ненормально, член попечительского совета ответил, что это проблема самих детей и что родители должны тогда сами их учить".

Интриганы или нет

Но больше всего родителей, похоже, беспокоит тот факт, что у директора нет старого доброго педагогического образования, зато имеется безупречный солдатский опыт, что, по мнению родителей, не подходит для школы. Родители также жаловались на директора в Департамент образования, но все отправленные туда письма словно проваливались в кротовую нору.

По словам жителей Ярва-Яани, хотя они постоянно, на протяжении нескольких лет, отправляют письма с жалобами на школу в управу волости и в Департамент образования, они возвращаются обратно, а родителей воспринимают скорее как местных интриганов.

По словам старейшины волости Арто Саара, впервые он столкнулся с этой темой, когда был председателем попечительского совета гимназии Ярва-Яани. "Когда поступили какие-то сигналы, мы собрались вместе с ученическим представительством. Я неоднократно спрашивал, по-прежнему ли есть проблемы, стоят ли они на повестке. И на самом деле эти проблемы больше не стояли на повестке дня. И заявления в попечительский совет в таком виде не поступало", - заверил он.