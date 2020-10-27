Как две эстонские Instagram-блогерши чуть не уничтожили малый бизнес по продаже чистящих средств

Сильвер из Отепя последние четыре года занимается в Таллинне чистящими средствами с пробиотиками.

"Цель нашего бизнеса - ознакомить жителей Эстонии с тем, насколько полезны чистящие и гигиенические средства с пробиотиками. В данный момент здоровье является самой важной темой, но сейчас мы вынуждены использовать различные очищающие и дезинфицирующие средства на основе хлора, хотя на самом деле все знают, что хлор - это яд, и когда мы ежедневно с ним сталкиваемся, он попадает в наш организм", - рассказывает Сильвер в эфире программы Kuuuurija.

Сильвер продает в Эстонии произведенные в Бельгии чистящие средства и средства гигиены, в которых якобы нет опасных химикатов. "Наша продукция содержит живые полезные микроорганизмы, то есть бактерии. Это совершенно новое поколение гигиенических средств в Эстонии", - объясняет он.

Сильвер на все сто процентов верит в то, чем занимается. "Я вложил в это четыре года своей жизни и все свои сбережения", - говорит он. Он добавляет, что продукция, которой он торгует, становится все популярнее. "Поэтому для многих компаний мы словно кость в горле".

Действительно, недавно его товары встали поперек горла двум известным эстонским инфлюенсерам - так называются пользователи соцсетей, имеющие обширную и лояльную аудиторию.

Вся история началась с того, что известный блогер-влогер Кристина Пяртельпоэг, ныне Сууроя, прорекламировала продукцию Сильвера в Instagram.

"Потом внезапно против нас началась жуткая клеветническая кампания", - рассказывает Сильвер. Ее, по словам предпринимателя, возглавляли Мерилин Тамре, известная как Paljas Porgand (Голая морковка), и маклер недвижимости Сандра Алликсаар.

У пользователя Paljas Porgand - 47 тысяч подписчиков в Инстаграме. Она очень хорошо известна в Эстонии. У Сандры Алликсаар в Инстаграме девять тысяч фолловеров.

По словам Сильвера, в какой-то момент обе женщины начали критиковать его продукцию. 30 сентября его продукцию оклеветала Paljas Porgand, а уже на следующий день негативно высказалась о пробиотических продуктах Сильвера и маклер Сандра.

Затем эта история стала еще более неприглядной. Если вначале инфлюенсеры просто очерняли продукцию Сильвера в соцсетях, то некоторое время спустя и Paljas Porgand, и маклер Сандра сами начали рекламировать пробиотические продукты в своих Инстаграмах.

"Два дня спустя они сообщили о запуске большой кампании совместно с другим предприятием, где разыгрывали среди жителей Эстонии пробиотические таблетки", - объясняет он. Сильвер говорит, что не может утверждать наверняка, что это была заказная атака, но подозревает, что дело именно в этом.

Сильвер добавил, что юрист его фирмы отправил обеим девушкам претензии, где от них требуют опровергнуть клевету. Крайний срок им был предоставлен до 20 октября. Через два часа после отправки письма Сандра принесла публичные извинения в социальных сетях.

По словам Сильвера, он хочет лишь извинений. "Мы не хотим никому предъявлять финансовые претензии. Мы не ставим себе целью заработать на этом. Мы просто хотим показать эстонским людям, блогерам, компаниям, как не нужно вести себя", - подчеркивает он.

Ведущая Kuuuurija Катрин Луст безуспешно пыталась связаться с Paljas Porgand и Сандрой Алликсаар в Инстаграме, и с первой из них ей все же удалось связаться по телефону. В тот же день Катрин Луст отправила Мерилин Таймре, известной также как Пальяс Порганд, электронное письмо и на следующий день получила ответ, который, однако, обнародовать не может, поскольку полученная ею информация является конфиденциальной и не подлежит разглашению.