Новое ограничение перекрыло бы барам кислород

По сути, это означало бы конец JOKK-схемам — например, не было бы смысла в заполнении алкоголем праздничного стола впрок, поскольку после полуночи недопитое все равно придется убрать, невозможно было бы за так называемый налог на пробку употреблять принесенные с собой напитки или ночью выкупить алкоголь с помощью талонов. Бары могли бы быть открыты, но в этом нет смысла. Прибыли не будет, если клиенты будут глазеть на бутылки с алкоголем и при этом пить чай.

В случае законопроекта бросается в глаза, насколько быстро пытаются прийти к введению нового ограничения. Из-за срочности Министерство экономики и коммуникаций попросили подготовить закон и представить его правительственному кабинету за две недели (к этому четвергу). На согласование с участниками и заинтересованными сторонами министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Центристская партия) выделил три дня.

По оценке баров, ограничение — удар по предпринимательству

Владелец расположенного в Каламая бара Tops Тармо Ымблус говорит, что новое ограничение сократило бы время работы его заведения, так как после полуночи нужно было бы освободить помещения. «И хотя по факту двери нужно закрыть в 24:00, закон означал бы дополнительное ограничение, ведь продажу нужно прекратить примерно за 30 минут до полуночи и еще через полчаса освободить помещения. Ни у кого нет желания ходить по столам и отбирать у людей напитки. Лучше уж закрыться. Особенно, если должна прийти проверка. Они хотят, чтобы на их глазах никто не выпивал. Они же не будут проверять, алкогольный или безалкогольный напиток у человека», - сказал Ымблус. По его мнению, государство должно заниматься теми, кто использует JOKK-схемы, а не наказывать всех сразу.

По словам Ымблуса, ограничение хитрое и дает барам фиктивную возможность работать, чтобы позже предпринимателям не надо было платить компенсацию. Владелец Tops считает, что государство должно было раньше думать о JOKK-схемах. «Государство должно было внести ясность в первое ограничение, чтобы исключить JOKK-варианты. Теперь мы хотим ограничить ограничение новым ограничением, но ясности так и нет», - отметил Ымблус.

По словам члена правления бара Sveta в Теллискиви Герды Каазик, из-за этого ограничения и им пришлось бы на полчаса сократить время продажи алкоголя. По ее оценке, у клиентов можно было бы вежливо попросить допить свой коктейль, а не вырывать его из рук. «Безусловно, это обернулось бы неудобствами как для обслуживающего персонала, так и для клиентов, поскольку у последних нужно было бы забирать стаканы и бутылки с недопитым алкоголем, что в любом случае приводило бы к проблемам. Мне кажется, что разумнее и проще, чтобы ночные клубы и рестораны закрывались к полуночи. Так было весной и клиентам все было понятно», - сказала Каазик, которую как предпринимателя новое ограничение не радует.

По оценке руководителя работающего в бывшем литейном цехе Ноблесснера бара KaiF Кристо Ласси, с точки зрения бизнеса новое ограничение поставит предпринимателей еще в более сложное положение. По словам Ласси, с законопроектом связаны две проблемы: увеличение ограничения на продажу алкоголя и решение возможных проблем, когда сотрудники начнут следить, как быстро клиенты пьют свои напитки и укладываются ли они в график.

«Таким образом, мы переходим от гостеприимства, которое крайне важно в сфере обслуживания, к другой крайности, когда будем вырывать у людей из рук напитки, если они не успевают их пить с заданной скоростью. Кроме того, возникнет ряд других проблем, например, должен ли посетитель платить за напиток, который заказал, если он не успел его выпить к началу действия ограничений», - рассуждает Ласси. По его мнению, введение нового ограничения не было продумано и при составлении законопроекта не привлекали работающих в этой сфере людей.

Надзор усложнится