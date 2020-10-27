От преподавателей йоги до тюремных чиновников: молодежь приглашают участвовать в Неделе рабочей тени

Проводящийся под эгидой Junior Achievement Eesti День рабочей тени в этом году состоится уже в 24 раз. Его официальная дата – 19 ноября, но фактически на мероприятия выделена целая неделя. Совместно с программой «Назад в школу» (Tagasi Kooli) с прошлого года запущен удобный портал, где до 6 ноября могут зарегистрироваться все, готовые стать наставником рабочей тени (то есть учеников 7-12 классов). Затем на этом же портале учащиеся смогут выбрать интересующие их специальности.

В прошлом году рабочими тенями стали около 3000 учащихся. На сегодня наставников себе нашли более 50 учеников. «Мы призываем всех – вне зависимости от сферы деятельности – регистрироваться, чтобы затем продемонстрировать молодежи возможности своей сферы деятельности. Особенно, учитывая, что для регистрации создан удобный портал», - сказала исполнительный директор JA Eesti Керсти Лоор.

Руководитель программы «Назад в школу» Тейби Торм пояснила, что в нынешней ситуации приходится, разумеется, учитывать и распространение вируса. Регистрируясь на портале, можно сразу же отметить, готовы вы принять «рабочую тень» лично, или хотели бы ограничиться общением онлайн. «Если живые встречи лицом к лицу занимают, как правило, весь рабочий день – четыре, шесть или восемь часов – то встречи онлайн длятся 45 минут. Ученики должны заранее подготовить вопросы», - сказала Торм.

«Чем больше различных профессий мы сможем продемонстрировать молодым людям, тем лучше. Сейчас в перечне уже есть самые разные специальности: от преподавателей йоги до тюремных чиновников», - добавила Керсти Лоор. Она пояснила, что День рабочей тени дает ученикам возможность, понять, как выглядят рабочие места их мечты. Иногда выясняется, что на самом деле профессия разительно отличается от изначального представления о ней. Таким образом молодежь может проверить, как обстоят дела в реальности.